【支聯會常委被捕】警方國安處搜查旺角六四紀念館　再拘另一常委徐漢光

▲ 國安處搜查支聯會位於旺角的六四紀念館。（資料圖片）

支聯會副主席鄒幸彤及3名常委於周三被警方國安處拘捕。據了解，警方對鄒幸彤的指控改為「煽動顛覆國家政權」；另外，警方今日上午再拘捕支聯會另外一名常委徐漢光，並搜查支聯會位於旺角的六四紀念館。

國安處昨日以「沒有遵從《港區國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」拘捕副主席鄒幸彤及另外4名常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉，他們現正被扣留調查。鄒幸彤的親友在社交媒體引述律師指，警方對鄒幸彤的指控改為「煽動顛覆國家政權」，惟尚未落案起訴。另外，國安處今日上午於大嶼山拘捕支聯會另一名常委徐漢光。

國安處亦將日前被捕的常委梁錦威押至支聯會位於旺角的六四紀念館搜查，並搬走大量支聯會文件及展覽資料。支聯會前常委蔡耀昌到場了解。他認為，館內有歷史性資料，看不到有違法情況，警方取走展品應對外交代。

警方國家安全處上月去信支聯會，稱有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求該組織提交資料，惟支聯會否認指控，認為警方信件並無合法基礎，表明不會於周三限期前提交組織活動的相關資料，及後支聯會副主席鄒幸彤及4名常委先後被捕。

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責任編輯：陳葆琳