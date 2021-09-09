【港區國安法】支聯會李卓人何俊仁鄒幸彤　被控「顛覆國家政權罪」

▲ 國安處搜查支聯會位於旺角的六四紀念館。（資料圖片）

支聯會、主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，被控「顛覆國家政權」及「煽動他人顛覆國家政權」罪；鄒幸彤與另外4名常委梁錦威 、徐漢光 、鄧岳君和陳多偉，亦被控未有按警方國安處要求提交資料。警方國安處晚上表示，凍結支聯會約220萬元資產。

警方國安處晚上表示，昨日和今日在全港多區採取執法行動，拘捕7名支聯會常委；同時持法庭手令，到支聯會位於旺角及葵涌的會址和倉庫進行搜證，檢獲一批涉案物品，包括文件、電腦及宣傳物品等，同時凍結該會約220萬港元的涉案資產。

警方國安處指，晚上以《香港國安法》第43條《實施細則》附表5的「沒有遵從通知規定提供資料」罪，起訴其中4男1女；該名被捕女子、另外兩名被捕男子及支聯會，被起訴違反《香港國安法》的第22條「顛覆國家政權」罪，以及23條「煽動他人顛覆國家政權」罪，案件將於明早在西九龍裁判法院提堂。

支聯會晚上在社交網站表示，指收到警務處通知，律政司正式起訴支聯會和7名現任常委。

繼昨日以「沒有遵從《港區國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」，拘捕鄒幸彤、梁錦威、鄧岳君及陳多偉共4人後，警方國安處今日再拘捕徐漢光，以及正在獄中服刑的李卓人和何俊仁，並搜查支聯會位於旺角的六四紀念館。

據了解，警方今早將梁錦威押至六四紀念館搜查，並搬走大量支聯會文件及展覽資料。支聯會前常委蔡耀昌到場了解，他指館內有歷史性資料，看不到有違法情況，警方取走展品應對外交代。

警方國家安全處上月去信支聯會，要求提交資料。不過，支聯會否認為「外國代理人」，又表明不會提交相關資料。

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責任編輯：陳葆琳