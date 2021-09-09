【疫苗接種】疫苗接種總劑次破800萬　429萬人已接種首針

▲ 疫苗接種總劑次破800萬。（資料圖片）

疫苗接種總劑次破800萬，累計429萬人已打首針。

公務員事務局局長聶德權指，疫苗接種總劑次達800萬針，現時已接種第一針的接種率雖達64%，但70歲或以上長者接種率仍然不足3成，情況令人非常擔憂。

他又指，在變種病毒株的傳播力增強的威脅下，基本上適合接種疫苗的市民都應該去接種，以減低一旦感染後患重症及死亡的風險。他再次呼籲市民盡快接種，為保護自己和通關做好準備。

本港新冠疫苗接種計劃持續，累計總接種劑數有約801萬。今日（9日）再多42,700人接種疫苗，累計429萬人已打首針，其中156萬人打科興、273萬人打復必泰。另累計371萬人已打次劑，其中137萬人打科興、233萬人打復必泰。

今日有約7,500人預約接種時間。昨日共有10宗接種後出現常見副作用而送院個案，情況穩定，其中4人已經出院，4人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

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責任編輯：陳梓蔚