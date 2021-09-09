胡定旭稱有委員為慰勞警員　自掏腰包安排理髮師為警員理髮

▲ 全國政協常委胡定旭。（資料圖片）

由港區全國人大代表及港區全國政協有份組成的第五界別當然委員今日見記者，全國政協常委胡定旭發言時提及，有委員為慰勞社會運動期間辛苦工作的警員，自掏腰包安排理髪師到警署為警員理髪。

胡定旭稱，在社會運動期間，委員們在傳統媒體、新媒體平台發聲共計超過10萬餘次，呼籲香港社會各界止暴制亂，恢復秩序。委員亦公開支持維護香港的警隊，除了捐贈警察福利基金外，亦為警察送上多樣關懷。

他舉例指，有委員知道警隊日以繼夜地為維持香港的治安，未有時間去理髪，自掏腰包安排理發師到警署為警員理髪，亦有委員為警隊送上維他命和食品。

胡定旭表示，在國安法和愛國者治港這議題上，委員們從不同的崗位上發表支持的言論，亦走入群眾，走入社區，為不同的市民詳細解釋國安法和愛國者治港的對香港未來發展的重要性，面對面地呼籲廣大市民的支持。

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撰文 : 傅流螢