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【強制檢測】東涌太陽島幼稚及九龍塘華德學校一年級須強檢　涉爆上呼吸道感染　

社會 23:36 2021/09/09

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九龍塘華德學校一年級因爆上呼吸道感染，該級師生須強檢。（經濟日報資料圖片）

食衞局指，2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，當局指因有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校及指明級別被納入強制檢測公告，已接種疫苗者同樣亦須強檢。

1. 大嶼山東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號舖太陽島幼稚園(東涌分校)
任何人士於上月27日至本月9日期間，曾在上述學校逗留超過2小時，均須於本月11日或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。已於本月7日至9日期間已檢測人士，則視為已遵從強制檢測公告的規定。

2.九龍塘聯合道150華德學校
在上月27日至本月9日期間，在該校就讀一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的老師，須於本月11日或之前接受檢測，已於本月7日至9日期間已檢測人士，亦被視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：楊玉珠

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