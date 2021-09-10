【奪命火警】消防指白田邨起火原因有可疑　消息：警方拘捕兩人

▲ 白田邨火警1死11傷。

石硤尾白田邨13座一個單位凌晨發生奪命火警，導致1死，11人受傷。消防仍在調查起火原因，消防表示，收到有街坊指出，起火前曾聽到有人爭執，認為起火原因有可疑，故亦會巡此方向調查。據指，警方暫時拘捕兩人。

現場為白田邨13座12樓一單位，今日（10日）凌晨2時許，警方接報上址一單位起火，火勢猛烈，黑煙席捲半空。消防接報趕至，開動一條喉及一隊煙帽隊撲救，約1小時後，消防把火勢救熄。

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火警期間，單位內一名男子跳樓，造成多處骨折，送院後證實不治。火警中約600人疏散，消防人員在大廈內救出50人，其中11人受傷送院，包括一名昏迷不醒的女傷者以及10名吸入濃煙不適的居民，他們分別送往瑪嘉烈醫院及明愛醫院治理。

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記者：李榮忠