【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行

▲ 楊潤雄指至今5間中學申請部分級別全日面授。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（10日）於社交平台表示，教育局至今收到5所中學，申請於個別級別進行全日面授課堂，預計第一所學校將於9月13日在個別級別進行全日面授課堂。

楊潤雄說，5所學校的申請主要為中五及中六級學生申請全日面授課堂，根據最新統計， 截至9月3日，全港學校平均有92%教職員已經接種至少一劑疫，而12歲或以上的學生接種率，總計為51%。

另外，楊潤雄又提到今日是教育界的大日子，希望各位家長及同學一起在「敬師日」，用自己的方式向老師致敬。

他又說，選舉委員會教育界別分組將由大學校長、辦學團體及透過選舉產生的委員組成，新一屆選舉委員會界別分組選舉將於今年9月19日舉行，呼籲教育界踴躍投票和支持。

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記者：黃悅晴