  • 29°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 10:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行

社會 09:44 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

楊潤雄指至今5間中學申請部分級別全日面授。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（10日）於社交平台表示，教育局至今收到5所中學，申請於個別級別進行全日面授課堂，預計第一所學校將於9月13日在個別級別進行全日面授課堂。

楊潤雄說，5所學校的申請主要為中五及中六級學生申請全日面授課堂，根據最新統計， 截至9月3日，全港學校平均有92%教職員已經接種至少一劑疫，而12歲或以上的學生接種率，總計為51%。

另外，楊潤雄又提到今日是教育界的大日子，希望各位家長及同學一起在「敬師日」，用自己的方式向老師致敬。

他又說，選舉委員會教育界別分組將由大學校長、辦學團體及透過選舉產生的委員組成，新一屆選舉委員會界別分組選舉將於今年9月19日舉行，呼籲教育界踴躍投票和支持。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 選舉 選舉委員會界別分組選舉 學校 香港 中學 楊潤雄 社交平台

最高瀏覽

【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
13:43 2021/09/08
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院