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【MIRROR衣飾】Anson Lo陳卓賢演繹Prada奢華登山時裝　初秋camping型格擁抱大自然

休閒消費 10:19 2021/09/10

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Mirror兩位成員Ian和Anson Lo出席PRADA OUTDOOR Pop-up shop開幕，出現人山人海是必然的事情，當然兩人亦穿上該系列的服裝。（圖片由品牌提供）

登山遠足我們港人最是熟悉不過，皆因在疫情下，無法外遊的我們早已走遍本地各大山嶺，風衣、登山鞋和露營用品等已是不少人生活的一部分。時裝品牌亦深知今天愈來愈多的城市人擁抱大自然擁抱，於是高級的山系時裝應運而生，其中PRADA更作出最盛大的一次。

時裝設計師最忌困在象牙塔裏閉門造車，Miuccia Prada明顯地不是這方面「專材」，今年更發覺她處處向大自熱大打主意，繼數月前推出以夏日海浴為主題的OUTDOOR系列後，雖然今天香港的天氣還是令人熱得喘不過氣來，但當歐洲準備開始踏入初秋時，PRADA OUTDOOR系列亦急不及待於香港搶先出閘。

以時裝角度而言，高級時裝品牌推出山系服裝早已不是新鮮事，當中開創這意念的先鋒，一定要數到日本Comme des Garcons門下的Junya Watanabe，早在2005年秋冬推出靈感來自登山的服裝，可說是首個將山系服裝高級化的先驅。

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至於這年頭更有不少品牌一窩蜂地開發以outdoor為靈感的服飾，當中包括Loewe和Gucci，前者每季推出Eye/LOEWE/Nature系列，後者大家應該還記憶猶新，和The North Face合作賣個滿堂紅的聯乘系列。

由此可見，山系服裝在今天大家每逢假期都會逃離鋼筋森林的時刻下，絕對是一個非常大的商機，因此，PRADA今回直指山系，產品類型空群而出，由水樽、到野餐盒，甚至摺椅、露營帳篷都一一落齊，大家又豈會覺得意外呢？

Mirror兩位成員Ian和Anson Lo出席PRADA OUTDOOR Pop-up shop開幕，出現人山人海是必然的事情，當然兩人亦穿上該系列的服裝。（圖片由品牌提供）

不過，作為一個時裝品牌，PRADA OUTDOOR系列始終都是以服裝為主軸，應用Re-Nylon縫製服裝自然不缺，重點是男女裝落齊的斗篷，而最易駕馭的灰色?衣亦將袖子換上黑色尼龍，應該令不少品牌的擁躉們相當滿意。

至於針織服和頸鏈方面，應用了混色mouline紗線編織而成，大部分服裝因為主張功能性，所以均設有大量的袋口，袋口間當然不乏品牌的金屬三角形商標，它幾乎無處不在，貫徹了品牌今天設計路線以無處不在商標為大的設計理念。

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PRADA OUTDOOR POP-UP SHOP

日期：即日起至28/9

地點：中環置地廣場中庭

記者：何偉雄

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