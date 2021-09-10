【智能愛人劇透】第29集劇情預告 阿寶時日無多盼多陪家廉 娛樂 10:01 2021/09/10 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第28集講到奇點提高懸紅通緝阿寶，古家為防止警方竊聽監控，故意說出狠話與阿寶劃清界線。 第29集（10/9） 標基帶阿寶到醫院探望失明的家廉，幸沒被多姐發現。 阿寶時日無多，假裝與家廉去泰國，以留下美好回憶。 阿寶請求多姐讓她為家廉做最後一件事不果，突然失控對付多姐。 古家與標基到處找阿寶；阿寶及後被警方及大批市民追捕，卻留下來拯救一隻狗。 《智能愛人》第28集劇情 上一頁 同場加映：ERROR訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【兩台大戰】智能愛人+七公主周六同播結局篇 ViuTV派MIRRORXERROR水著對撼 11:13 2021/09/09 【兩台大戰】智能愛人+七公主周六同播結局篇 ViuTV派MIRRORXERROR水著對撼 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 12:35 2021/09/09 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 【智能愛人大結局】多姐設陷阱將ASI一網打盡 阿寶發狂向古家報復【內含劇透】 12:25 2021/09/08 【智能愛人大結局】多姐設陷阱將ASI一網打盡 阿寶發狂向古家報復【內含劇透】 你可能感興趣 【兩台大戰】智能愛人+七公主周六同播結局篇 ViuTV派MIRRORXERROR水著對撼 11:13 2021/09/09 【兩台大戰】智能愛人+七公主周六同播結局篇 ViuTV派MIRRORXERROR水著對撼 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 12:35 2021/09/09 【智能愛人】張子丰跟李佳芯大戰慘死收場 皇仁畢業Fred棄做太子爺由低捱起 【智能愛人大結局】多姐設陷阱將ASI一網打盡 阿寶發狂向古家報復【內含劇透】 12:25 2021/09/08 【智能愛人大結局】多姐設陷阱將ASI一網打盡 阿寶發狂向古家報復【內含劇透】 智能愛人 電視劇 TVB