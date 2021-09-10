【智能愛人劇透】第29集劇情預告　阿寶時日無多盼多陪家廉

▲ 《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第28集講到奇點提高懸紅通緝阿寶，古家為防止警方竊聽監控，故意說出狠話與阿寶劃清界線。

第29集（10/9）

標基帶阿寶到醫院探望失明的家廉，幸沒被多姐發現。

阿寶時日無多，假裝與家廉去泰國，以留下美好回憶。

阿寶請求多姐讓她為家廉做最後一件事不果，突然失控對付多姐。

古家與標基到處找阿寶；阿寶及後被警方及大批市民追捕，卻留下來拯救一隻狗。

《智能愛人》第28集劇情 上一頁

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