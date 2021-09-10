【新冠肺炎】兩男子離港抵英後確診　碧瑤灣19座、根德閣3座納強檢

▲ 港島薄扶林碧瑤灣19座因曾有確診個案到訪被納入強制檢測。（資料圖片）

本港今日（10日）新增5宗確診個案，均屬輸入個案。衞生防護中心昨日（9日）接獲通報2宗於英國確診的個案，涉及兩名分別16歲及51歲男病人。

【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均已打針 全部帶有L452R變種病毒。詳情即看：【下一頁】

中心表示，16歲男病人居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座，於8月26日乘搭航班CX255離開香港前往英國，8月23日在香港進行的檢測結果呈陰性。他於九月六日於英國抽取的樣本結果呈陽性。他沒有病徵，於3月20日及4月10日於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

另外51歲男病人居於九龍界限街137號根德閣3座，於9月1日乘搭航班CX255離開香港前往英國，8月30日在香港進行的檢測結果呈陰性。他於9月3日出現病徵，同日於英國抽取的樣本結果呈陽性。他4月27日及5月20日於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

中心正繼續與英國衞生當局跟進兩宗個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，他們於潛伏期曾居住的地方已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在9月11日或之前接受強制檢測。

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記者：曾卓鋒