【開心速遞】羅樂林太太多次領養棄犬　陳寶儀為重病毛孩禁食30天：盡力守護牠

▲ 羅樂林太太陳寶儀為愛犬實行30日的禁食禱告。

羅樂林太太陳寶儀最近為愛犬小趣兒的健康問題感到心痛，陳寶儀更決定要實行30日的禁食禱告，為小趣兒禱告。

熱愛動物的陳寶儀從台灣領養過4隻狗狗返港，約14歲的小趣兒為其中一隻被遺棄狗狗，幸獲陳寶儀貼心照顧擁有溫暖的家。

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▲ （IG圖片）

小趣兒近日確診患有1cm脾臟瘤，陳寶儀指其腫瘤有一半機會是良性，現已抽血送往化驗。不過由於年約14歲的小趣兒年紀不小，陳寶儀表示不會為牠進行手術，只會盡力照顧牠。

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陳寶儀如今只望小趣兒能盡快康復，她決定要實行30日的禁食禱告，「祈求天父大大憐憫施恩，親自醫治這個老孩子，讓牠留在我身邊多些日子。」

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她最心愛的兩隻狗狗可兒和Bulubee分別於一年多前及不足一個月前離世，「我真的承受不了再失去一個孩子，求主憐憫！跪求大家記念代禱，感恩感恩！」

陳寶儀曾於多年前從台灣領養了4隻狗狗返港，其中一隻為小趣兒。她透露當時的小趣兒被放入袋內及掛在山上一棵樹上，幸獲其友人發現及拯救了她，其後再將牠領養並帶回香港。

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