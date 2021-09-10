  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 11:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性醜聞】南韓弘益大學爆性醜聞　教授涉脅逼女生性交易3年最少10名受害人

教育 10:32 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

弘益大學爆性醜聞，教授涉脅逼學生性交易換取好成績。

南韓名牌私立大學弘益大學（下稱弘大）爆出性醜聞，有學生指控一名藝術學院教授，從2018年起脅逼女學生與他發生關係來換取好成績，長期言語性騷擾學生，甚至會打開手機月曆App，要求學生預約上床時間，據悉至少有10名受害人。

據韓媒報道，弘大藝術學院學生會與校外的藝術、女性、政黨等近20個組織，在本月8日發起聯合行動，於弘大校園正門前舉行記者會，拉橫額要求校方正視學生的投訴，要求校方徹查事件，解僱涉事的藝術學院A教授，並採取措施保護受害者，團體更計劃對A教授興訟。

據悉，3年來最少有10名受害人被涉事教授性侵得逞。

點擊下圖看學生對教授的指控：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

最新影片：蘇慧音爸爸培育乒壇新力軍 女拔小師妹陳劭藍成後起之秀

教授否認事件

聯合行動稱，在收集有關報告後，將於10月起訴A教授。A教授卻向媒體否認有關事件，他指出自己從沒有說過想和學生發生性關係，僅稱自己在課堂上批評與社會問題相關的作品過程中，提及過「N號房」，但他沒有任何貶意。至於委託學生工作後沒有支付薪金，他表示只是尚未結清。校方表示，經查實後會採取必要措施，但對於聯合行動提出的指控，卻稱沒有甚麼特別可說。

最新影片：邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路：bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【性侵女童】12歲男童性侵10歲鄰居妹妹　被捕後辯稱：父母也這樣做
15:30 2021/09/09
【性侵女童】12歲男童性侵10歲鄰居妹妹　被捕後辯稱：父母也這樣做
【性侵學生】英文男導師酒店落藥圖性侵男學生被捕　電腦硬碟搜出共7名受害人裸照
19:08 2021/09/01
【性侵學生】英文男導師酒店落藥圖性侵男學生被捕　電腦硬碟搜出共7名受害人裸照

你可能感興趣

【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
16:34 2021/09/06
【性侵女童】酒後驚揭好友性侵8歲女兒　34歲父親崩潰報復1刀刺死仇人
【性侵女童】12歲男童性侵10歲鄰居妹妹　被捕後辯稱：父母也這樣做
15:30 2021/09/09
【性侵女童】12歲男童性侵10歲鄰居妹妹　被捕後辯稱：父母也這樣做
【性侵學生】英文男導師酒店落藥圖性侵男學生被捕　電腦硬碟搜出共7名受害人裸照
19:08 2021/09/01
【性侵學生】英文男導師酒店落藥圖性侵男學生被捕　電腦硬碟搜出共7名受害人裸照
大學教育 罪行 性罪行 南韓

最高瀏覽

【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
13:43 2021/09/08
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬