【性醜聞】南韓弘益大學爆性醜聞　教授涉脅逼女生性交易3年最少10名受害人

▲ 弘益大學爆性醜聞，教授涉脅逼學生性交易換取好成績。

南韓名牌私立大學弘益大學（下稱弘大）爆出性醜聞，有學生指控一名藝術學院教授，從2018年起脅逼女學生與他發生關係來換取好成績，長期言語性騷擾學生，甚至會打開手機月曆App，要求學生預約上床時間，據悉至少有10名受害人。

據韓媒報道，弘大藝術學院學生會與校外的藝術、女性、政黨等近20個組織，在本月8日發起聯合行動，於弘大校園正門前舉行記者會，拉橫額要求校方正視學生的投訴，要求校方徹查事件，解僱涉事的藝術學院A教授，並採取措施保護受害者，團體更計劃對A教授興訟。

據悉，3年來最少有10名受害人被涉事教授性侵得逞。

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教授否認事件

聯合行動稱，在收集有關報告後，將於10月起訴A教授。A教授卻向媒體否認有關事件，他指出自己從沒有說過想和學生發生性關係，僅稱自己在課堂上批評與社會問題相關的作品過程中，提及過「N號房」，但他沒有任何貶意。至於委託學生工作後沒有支付薪金，他表示只是尚未結清。校方表示，經查實後會採取必要措施，但對於聯合行動提出的指控，卻稱沒有甚麼特別可說。

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責任編輯：王明芳