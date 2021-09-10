【疫苗獎賞】旅發局公布賞你遊抽獎結果　逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個【附結果連結】

▲ 旅發局公布賞你遊抽獎結果，逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個。(資料圖片)

為響應政府鼓勵接種疫苗的活動，香港旅遊發展局（旅發局）早前舉行「賞你遊大抽獎」，抽出超過1萬名得獎者，每人送出指定的免費「賞你遊」旅行團名額2個。活動已於8月31日截止登記，共吸引逾45萬名合資格市民參加，反應熱烈。抽獎結果已於今日（9月10日）公佈，參加者可在網站，以身份證號碼（頭四位英文字母及數字）及電話號碼（第1、3、5、7個數字）查看結果。

此外，得奬者將獲短訊通知，並須於9月30日或以前，按短訊內的相關資枓，向旅行社查詢出發日期、詳細行程及預訂。得奬者須備有以下文件以證明其資格，包括：

得奬電話短訊

香港身份證正本

每名得奬者及同行親友必須備有香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種正本及／或電子紀錄。

旅行團出發前，得奬者及同行親友亦需填寫健康及已接種疫苗申報表，並簽署作實。

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記者：陳麗娜