  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 11:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】旅發局公布賞你遊抽獎結果　逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個【附結果連結】

社會 10:34 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

旅發局公布賞你遊抽獎結果，逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個。(資料圖片)

為響應政府鼓勵接種疫苗的活動，香港旅遊發展局（旅發局）早前舉行「賞你遊大抽獎」，抽出超過1萬名得獎者，每人送出指定的免費「賞你遊」旅行團名額2個。活動已於8月31日截止登記，共吸引逾45萬名合資格市民參加，反應熱烈。抽獎結果已於今日（9月10日）公佈，參加者可在網站，以身份證號碼（頭四位英文字母及數字）及電話號碼（第1、3、5、7個數字）查看結果。

此外，得奬者將獲短訊通知，並須於9月30日或以前，按短訊內的相關資枓，向旅行社查詢出發日期、詳細行程及預訂。得奬者須備有以下文件以證明其資格，包括：

  • 得奬電話短訊
  • 香港身份證正本
  • 每名得奬者及同行親友必須備有香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種正本及／或電子紀錄。
  • 旅行團出發前，得奬者及同行親友亦需填寫健康及已接種疫苗申報表，並簽署作實。

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
15:40 2021/08/19
【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
【打針獎賞】恒基公布第四輪抽獎結果　下輪抽獎本月30日結束登記【內附得獎者名單】
13:22 2021/08/20
【打針獎賞】恒基公布第四輪抽獎結果　下輪抽獎本月30日結束登記【內附得獎者名單】
【打針獎賞】廠商會首輪大抽獎今日公布結果　得獎者獨得百萬元信用卡免找數簽帳額【附結果】
13:46 2021/08/30
【打針獎賞】廠商會首輪大抽獎今日公布結果　得獎者獨得百萬元信用卡免找數簽帳額【附結果】

你可能感興趣

【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
15:40 2021/08/19
【打針獎賞】總商會第三輪抽獎送出600萬元禮品包括港鐵年票　1009名幸運兒得獎　
【打針獎賞】恒基公布第四輪抽獎結果　下輪抽獎本月30日結束登記【內附得獎者名單】
13:22 2021/08/20
【打針獎賞】恒基公布第四輪抽獎結果　下輪抽獎本月30日結束登記【內附得獎者名單】
【打針獎賞】廠商會首輪大抽獎今日公布結果　得獎者獨得百萬元信用卡免找數簽帳額【附結果】
13:46 2021/08/30
【打針獎賞】廠商會首輪大抽獎今日公布結果　得獎者獨得百萬元信用卡免找數簽帳額【附結果】
疫苗 香港身份證 旅行團 衞生署 發展局 香港 旅發局

最高瀏覽

【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
13:43 2021/09/08
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬