【聲夢傳奇】冼靖峰無悔辭掉銀行工參賽　坦言曾因《全民造星II》戰敗而卻步

一眾《聲夢傳奇》學員經歷過比賽、演唱會的洗禮，成為樂壇的新世代。身為《聲夢》五強中之一的冼靖峰（Archie）接受無綫官方平台的訪問，回望參賽前後的自己，坦言心態有所轉變，起初只是抱「玩」的心態，更透露起初是因過往曾輸掉比賽而不敢參賽。

Archie在訪問中回望在《聲夢傳奇》參賽時拍下的短片，被問到認為自己當時與現在有何不同，認為自己的樣貌、心態也有所轉變。他有感自己當時不太明白比賽是甚麼一回事，當經過比賽、完成演唱會後，希望真的可以做到自己的音樂。

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心態大不同

Archie對於未來的音樂路也心中有方向：「始終也是失去了比賽光環，不會再翻唱別人的歌曲，想盡快做自己的歌，想快些在自己的歌曲加入大家可能少聽的元素、曲風」。

參加歌唱比賽或多或少會影響工作、玩樂時間，Archie就因參賽而辭去銀行的Management Trainee（MT）工作。他笑言如沒有參賽就會是準備升職，但也未有因參賽而後悔。

Archie提到身邊不少同事都為他打氣，甚至有經理為他完成本來由他負責的工作，全因欣賞Archie的勇氣「他在我這個年紀時也想玩音樂，他很喜歡彈結他、作曲、寫歌，但就是欠缺勇氣。他希望我可以成功，他成全我。」

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曾歷戰敗

Archie過往參加過不少歌唱比賽，譬如ViuTV的《全民造星II》，經歷過失敗，正正令他曾想過不報名參加《聲夢傳奇》。

他認為自己再次踏上舞台是需要很大的勇氣，「再被問為何失敗後又再次參加，又會被質疑在這段時間中有沒有進步」。

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曾於比賽中落敗，再走到《聲夢傳奇》五強，其實Archie都改變了自己的心態：「如果我今日放棄，就如過往輸掉比賽時放棄自己是一模一樣，其實我在這段時間也沒有進步過」、「我就下定決心作出改變，學習不同的東西，大膽嘗試過後又可以」。

面對打算報名參賽又猶豫不決的情況，Archie用上自己中學同學的說話：「一定要記得10年後30歲回想當時有人與自己相同質素，但別人報名後受到觀眾關注、成為歌手而自己做不到，你當下會有甚麼感受呢？」

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