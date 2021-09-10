【智能愛人大結局】阿寶時日無多決自我銷毀　李佳芯陸永訣別極催淚【內含劇透】

▲ 《智能愛人》去到結局篇。

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，將於周六晚大結局。近期劇情亦漸趨緊湊，李佳芯演的阿寶，尋到自我意識後，能否跟陸永演的家廉發展人類愛情，也是劇集的懸點。

【智能愛人劇透】第29集劇情預告 阿寶時日無多盼多陪家廉

李佳芯今次演的智能人「阿寶」，由只識聽從指令，到體會人類情感，再嘗到人性的背叛和出賣，情感拿揘十分到位，網民大讚可再衝擊明年視后寶座。

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而今晚（10號）播出劇情，講到阿寶因為中了智能人病毒，並知道無藥可救，而標基帶阿寶避開多姐，到醫院探望失明的家廉。阿寶知道時日無多，標基勸服身穿婚紗的阿寶前往見家廉最後一面，阿寶假裝與家廉去泰國，以留下美好回憶。

後來阿寶並請求多姐讓她為家廉做最後一件事，但多姐不允，阿寶突然失控對付多姐。古家與標基到處找阿寶；阿寶及後被警方及大批市民追捕，卻留下來拯救一隻狗。

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以下內容含《智能愛人》大結局劇透.....

【智能愛人】遙控AI阿寶跟網戀對象約會 盧宛茵演嫲嫲充滿喜感獲網民激讚

阿寶自我解體

到了明晚（11號）大結局，阿寶的中毒指數已達上限，故要求家廉批准她自行毀滅，穿著婚紗的阿寶在家廉眼前逐漸解體，更流下眼淚！家廉萬般不捨只能說出一句「確定」……

七年後，澳洲有人發現一封瓶中信，原來是阿寶當日留下的密碼，除有她與家廉的甜蜜回憶，並提供了令阿寶「復活」的契機！

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奇點在用家要求下，決定把Ali量產化500個，而多姐特別為家廉訂製了第501個阿寶。

可惜因為出廠過程失誤，原先擁有家廉記憶的阿寶並未啟動已推出市場，家廉只能在501個智能人中尋找真正的阿寶⋯⋯

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