【就業博覽】勞工處9月14及15日舉辦就業博覽　提供約3,300個職位空缺

▲ 勞工處9月14及15日舉辦就業博覽，提供約3,300個職位空缺。（經濟日報資料圖片）

勞工處將於9月14及15日在灣仔修頓場館舉行以「共創多元文化工作間」為主題的就業博覽，為期兩日的就業博覽共有48間機構參加，合共提供約3,300個職位空缺。每日分別有24間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括電話銷售員、接待員、店務助理、文員、飛機引擎維修見習員、保安員、司機、倉務員、技術員、收銀員、咖啡師、廚師、侍應及包裝員等，適合不同文化背景的求職人士申請。

是次招聘活動中，約有8成為全職空缺，大部分月薪介乎11,000元至19,000元。超過9成8職位空缺的學歷要求為中六或以下，大約6成7的職位空缺無需相關工作經驗。另外，有7間培訓機構為到場人士介紹培訓課程。活動當日亦附設小型展覽，介紹勞工處的就業服務。場內亦安排印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口），費用全免。每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料表格登記姓名、聯絡電話、入場日期和時間。如欲進一步了解活動及空缺詳情，可瀏覽互動就業服務網站。

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記者：李榮忠