【港式英文】嫌米綫店「updup」及食客「wuddud」 港女IG發文形容好「Chaam」

不少港人說話喜歡中英夾雜,但港式英文有時令人貽笑大方。討論區上有網民近日重溫一名港女早前在IG Story的帖子,該名港女用Chinglish描述自己光顧米綫店的不快經歷,她指米綫店的環境「updup」(噏耷),周圍食客好「wuddud」」(核突),她最後放棄進食,形容自己好「Chaam」。

港女的港式英文除了令人難以翻譯,句中更用and一句接住下一句,有網民則形容難過翻譯文言文。究竟這段英文有什麼用錯了的地方?英文補習名師Spencer Sir則表示, Chinglish即是同時結合Chinese(中文)同English(英文),引起討論的帖子當中有不少錯誤。

錯誤一

Im so broke so I went into a random updup maiseen place.

此句是出現一個港式英文 – 「Im so broke」 ,估計發帖者是想形容自己當時身上的錢不夠。

正確講法:

I’m a little strapped. (比較自然的講法)

或者更簡單的講法:

I do not have enough money.

錯誤二:

I cried coz I am very chaam (好慘)

Spencer指,好多人習慣whatsapp發短訊會用港式英文 (即Chinglish) ,長遠來說會影響英文的詞彙量。如果想形容自己好慘, 英文可以講: 「Too bad!」

What’s an awful experience!

錯誤三:

The place is too updup.(地方好邋遢)

Spencer坦言,噏耷在英文上的確比較難翻譯,但英文可以有幾個比較類似的用法:

The interior design of this restaurant is old-school (這家餐廳的室內設計很老派)

The building was really dilapidated/crumbling. (這座建築真的很破舊/搖搖欲墜)



錯誤四:過量地使用 and

香港人習慣用大量and/also 連接句子,但其實英文中不會過度地使用and,反而會用不同的句式表達連接關係,其中一個進階的句式是 Participle Clauses,以下面的例子為例,省略句的英文會更自然。

When I entered this restaurant, I disliked the environment. (原句) Entering this restaurant, I disliked the environment (省略句)

