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【港式英文】嫌米綫店「updup」及食客「wuddud」 港女IG發文形容好「Chaam」

中小學 12:44 2021/09/10

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英文名師分析4大錯誤。

不少港人說話喜歡中英夾雜，但港式英文有時令人貽笑大方。討論區上有網民近日重溫一名港女早前在IG Story的帖子，該名港女用Chinglish描述自己光顧米綫店的不快經歷，她指米綫店的環境「updup」（噏耷），周圍食客好「wuddud」」（核突），她最後放棄進食，形容自己好「Chaam」。

港女的港式英文除了令人難以翻譯，句中更用and一句接住下一句，有網民則形容難過翻譯文言文。究竟這段英文有什麼用錯了的地方?英文補習名師Spencer Sir則表示， Chinglish即是同時結合Chinese（中文）同English（英文），引起討論的帖子當中有不少錯誤。

港女發佈的港式英文帖子。

錯誤一 

Im so broke so I went into a random updup maiseen place.

此句是出現一個港式英文 – 「Im so broke」 ，估計發帖者是想形容自己當時身上的錢不夠。

正確講法: 

 I’m a little strapped. (比較自然的講法) 

或者更簡單的講法:

I do not have enough money. 

錯誤二：

I cried coz I am very chaam (好慘)

Spencer指，好多人習慣whatsapp發短訊會用港式英文 (即Chinglish) ，長遠來說會影響英文的詞彙量。如果想形容自己好慘， 英文可以講: 「Too bad!」

What’s an awful experience! 

錯誤三：

The place is too updup.(地方好邋遢) 

Spencer坦言，噏耷在英文上的確比較難翻譯，但英文可以有幾個比較類似的用法: 

 The interior design of this restaurant is old-school

(這家餐廳的室內設計很老派)

 The building was really dilapidated/crumbling.

(這座建築真的很破舊/搖搖欲墜)


錯誤四：過量地使用 and 

香港人習慣用大量and/also 連接句子，但其實英文中不會過度地使用and，反而會用不同的句式表達連接關係，其中一個進階的句式是 Participle Clauses，以下面的例子為例，省略句的英文會更自然。

When I entered this restaurant, I disliked the environment. (原句) 

Entering this restaurant, I disliked the environment (省略句) 

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責任編輯：鄺嫻

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