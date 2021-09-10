【道德爭議】少女怕攰租輪椅玩迪士尼遭批評　網上發文寫成遊園攻略：讓男朋友推著我走路

▲ 少女因為怕攰、懶得走路租輪椅玩迪士尼遭批評。

去主題樂園玩足全日的確很累，但內地有健全少女為了自己玩得輕鬆，怕累，竟選擇租用迪士尼輪椅遊玩，並在網上發文「炫耀」，當成遊園攻略，惹來佔用公共資源的批評。

「手腳健全的人去迪士尼也非要坐輪椅不可」成日近日內地網民的熱話，原來有不少網友在網上發文，指自己因為怕累、懶得走路等原因，在迪士尼租輪椅遊玩。

有少女發文直接分享租輪椅方法，指在服務中心租借，90元人民幣一日。她租借後，就讓男朋友推著她走路，行李也可以掛在車後面：

真的一定要租一個這個，輕鬆太多！

另一名少女又指：「去迪士尼一定要考慮租個輪椅，真的太舒服了，推著也不是很累，基本沒怎麼走路。」此外，除了因為怕累租輪椅，亦有人租輪椅不是為了坐，而是用來放手袋或行李，還將此當成攻略分享。

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但類似帖文一出，馬上就遭到其他網民批評。網民斥少女佔用了真正需要輪椅的人的資源，如果人人都學這篇文去租輪椅，真正需要的人就租不到了。也有人指如正常人租輪椅，那些坐著輪椅的殘疾人士看到會很難受。

不過，涉事少女就反駁，自己花了錢，自己推輪椅，玩遊戲有乖乖下來排隊，不知道錯在哪裡。

我一個星期前滿18歲，從來沒想過這個世界這麼大惡意。我穿皮鞋走累了，他提行李也累了。我不知道錯在哪裡，我們花自己的錢，自己推輪椅，玩遊戲乖乖下來排隊，把輪椅放一邊。我走不動花錢消費，迪士尼不允許我消費嗎？

事件引起網民熱議，一方面有人批評健全人士租輪椅的做法，另一方面有人認為花錢買服務是「無可厚非」，年輕人由早到晚玩全日，累也是情有可原。

批評租輪椅做法網民：

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支持花錢租輪椅網民：

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責任編輯：羅嘉欣