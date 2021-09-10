【緊急呼籲】港女排球員劉韵琳抗癌6年　再確診急性血癌急尋合適骨髓移植保命

▲ 本港女子排球員劉韵琳確診患血癌，因病情突變，現急尋合適骨髓移植。

本港前甲組女子排球員劉韵琳抗癌6年，惟最近病情有變，近月確診急性骨髓性白血病（AML），但目前仍未找到合適的骨髓作移植手術。她昨日（9日）在IG發文講述病情，呼籲大家登記成為骨髓捐贈者，盼盡快找到合適的骨髓，打這一仗。

▲ 劉韵琳正在尋找合適的骨髓，現呼籲大家幫忙捐助。（IG：劉韵琳）

劉韵琳在IG表示：「最近我突然放低曬所有工作去打大佬，呢個大佬有啲棘手，好需要大家幫手打。」她自己在6年前已確診患上「慢性骨髓性白血病」（CML），俗稱「血癌」。這些年來韵琳每天需服用標靶藥控制病情，她說慶幸控制得好，能像正常人一樣生活。

惟今年7月尾，病情有變，她突然發燒，過去數次驗血均發現，白血球指數很低（1.0），為保安全而去看急症，結果確診患上急性骨髓性白血病（AML）。醫生表示，因基因突變，目前慢性骨髓性白血病（CML）及急性骨髓性白血病（AML）同時存在，需接受一連串治療。

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她憶述：

發燒留院通常都走唔甩，但真係估唔到今次一留就留到依家都未出……喺醫院不停打抗生素、抽血、抽骨髓（呢啲都係細佬），最後確診AML『急性骨髓性白血病』。初頭我以為係慢性轉左急性，但原來慢性一直都控制得好好，依家係CML+AML同時出現，醫生解釋係多咗某幾組基因突變。

▲ 韵琳呼籲大家捐骨髓（IG：劉韵琳）

治療帶來不少副作用，每天在考驗意志力，期間曾有菌有血，現時只希望不會受感染，她說：

AML相對需要急切嘅治療，所以月中我就開始打化療，辛唔辛苦？只可以話一個星期瘦10磅不是夢～長期作嘔，要食嘢先嘔咗上一餐嘅先，真係感覺到個胃底要返出嚟先開心，但重點係根本食唔到嘢，飲嘅水都嘔曬出嚟，根本都唔敢食。第一輪化療7日完成咗，休息～第8、9日唔作嘔就開始精神，以為都唔係真係咁難頂。 第10日朝早發燒39.2度，然後一直燒左7、8日，中性白血球低到0咗，抽血檢查發現係有菌入血，即刻做咗個小手術將喉仔拆咗（喉仔用嚟打藥、輸血同抽血，減少日日畀針吉）。頭4日發燒真係好辛苦，全部都係39度以上，打冷震到我全身好攰但係完全停唔到唔震，一震就維持兩三個鐘，真係意志力嘅考驗！另外，依家只要少少流血都會好緊張，因為根本癒合唔到，隔兩日就輸一次血。今日（9日）先稍微好似有上升，中性白血球有0.3。現階段只求唔好感染。

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為進一步治療，韵琳現急需尋找合適的骨髓進行移植，她在IG貼出捐贈方法，呼籲大家伸出援手，登記成為骨髓捐贈者。

我知道好突然，但阿琳真係好需要大家幫忙，想大家登記成為骨髓捐贈者，因為暫時都未搵到合適骨髓進行移植，所以醫生會嘗試喺骨髓庫搵。我知道機會唔大，但都希望大家願意試一試，請大家幫幫我或者其他有需要嘅人，感激不盡！

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骨髓捐贈流程可參閱香港紅十字會輸血服務中心的資料：https://www5.ha.org.hk/rcbts/bm

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責任編輯：羅嘉欣