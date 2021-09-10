【疫苗接種】曾祈殷指長者憂打針後有不良反應　倡當局提供針後服務　

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

港府昨日宣布，11月起將延長21間社區疫苗接種中心營運至今年底。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，長者的接種率低，是因為擔心接種打針後會有不良反應，建議港府除了提供疫苗講座外，亦可提供針後服務，以便他們有任何不適時可向醫生查詢。

曾祈殷今早（10日）於電台節目中表示，由於有逾9成長者居於社區，當中很多人都不良於行，認為政府為他們推動外展服務是好事。不過，他提到，有部分長者打針後會感到不適，認為政府可以提供針後的諮詢服務，方便有關人士。

他又說，目前院舍院友的家屬要持72小時前的核酸檢測證明才可探訪，有關措施仍然很嚴厲，認為在目前本港的疫情下，可以考慮略為放寬措施。

另外，呼吸系統專科醫生梁子超則認為，本港長者接種率低的原因是，由於疫苗接計劃初期，政府沒有澄清部分人對接種疫苗會導致中風或死亡等誤解，再加上對長者及長期病患者的建議相對保守，令大眾感到擔心。

他表示，政府應清楚說明，只要沒有急性病發作或慢性病惡化，所有人都可接種疫苗，並呼籲醫療機構向長者提供統一的建議，而醫護人員接觸長者時，亦應詢問其有否接種疫苗，並即場勸籲長者接種。

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責任編輯：郭詩詩