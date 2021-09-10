  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (週五) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】曾祈殷指長者憂打針後有不良反應　倡當局提供針後服務　

社會 10:59 2021/09/10

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

港府昨日宣布，11月起將延長21間社區疫苗接種中心營運至今年底。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，長者的接種率低，是因為擔心接種打針後會有不良反應，建議港府除了提供疫苗講座外，亦可提供針後服務，以便他們有任何不適時可向醫生查詢。

曾祈殷今早（10日）於電台節目中表示，由於有逾9成長者居於社區，當中很多人都不良於行，認為政府為他們推動外展服務是好事。不過，他提到，有部分長者打針後會感到不適，認為政府可以提供針後的諮詢服務，方便有關人士。

他又說，目前院舍院友的家屬要持72小時前的核酸檢測證明才可探訪，有關措施仍然很嚴厲，認為在目前本港的疫情下，可以考慮略為放寬措施。

另外，呼吸系統專科醫生梁子超則認為，本港長者接種率低的原因是，由於疫苗接計劃初期，政府沒有澄清部分人對接種疫苗會導致中風或死亡等誤解，再加上對長者及長期病患者的建議相對保守，令大眾感到擔心。

他表示，政府應清楚說明，只要沒有急性病發作或慢性病惡化，所有人都可接種疫苗，並呼籲醫療機構向長者提供統一的建議，而醫護人員接觸長者時，亦應詢問其有否接種疫苗，並即場勸籲長者接種。

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
今日 09:44
【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
【就業博覽】勞工處9月14及15日舉辦就業博覽　提供約3,300個職位空缺
今日 10:43
【就業博覽】勞工處9月14及15日舉辦就業博覽　提供約3,300個職位空缺
【疫苗獎賞】旅發局公布賞你遊抽獎結果　逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個【附結果連結】
今日 10:34
【疫苗獎賞】旅發局公布賞你遊抽獎結果　逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個【附結果連結】

你可能感興趣

【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
今日 09:44
【復課】5間中學申請部分級別全日面授　楊潤雄：有學校最快下周一推行
【就業博覽】勞工處9月14及15日舉辦就業博覽　提供約3,300個職位空缺
今日 10:43
【就業博覽】勞工處9月14及15日舉辦就業博覽　提供約3,300個職位空缺
【疫苗獎賞】旅發局公布賞你遊抽獎結果　逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個【附結果連結】
今日 10:34
【疫苗獎賞】旅發局公布賞你遊抽獎結果　逾萬名得獎者獲免費旅行團名額2個【附結果連結】
疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 電台 電台節目 經濟 肺炎 醫生 院舍

最高瀏覽

【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
16:51 2021/09/09
【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
13:43 2021/09/08
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬