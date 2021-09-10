【智能愛人】陸永首當男一由被看淡到獲肯定　愛妻號明言把太太放在人生首位

▲ 陸永在《智能愛人》表現獲肯定。

陸永出名轉數快口才好，做主持表現一向不俗，至於演出劇集，過往當配角亦往往十分搶鏡。可是，當日公布《智能愛人》由陸永當男主角古家廉，並且拍檔是視后李佳芯及港姐冠軍馮盈盈時，不少人對此安排表示質疑，覺得陸永「未夠班」。

幸行動證明一切，首次當男一的陸永在《智能愛人》表現不俗，由最初古家廉的喜劇演出到，到後來演繹對阿寶的情深，都獲大多觀眾讚賞。

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曾戶口只雙位數

現年39歲的陸永本名陸永權，在2000年與C君（鄭詩君）組成Hip-hop組合農夫。可是音樂夢不易追，農夫曾借作品《456Wing》夫子自嘲之歌講「rap到我戶口跌到雙位數」、「窮到搭地鐵偷偷用特惠」。

他們曾銀行過數湊足一百元撳錢出來食飯，而且期間C君同時任雜誌撰稿員、陸永靠任中學戲劇導師、海洋公園演員及臨時演員等副業為生。

農夫音樂因為歌詞以幽默方式探討時事、生活、愛情等，漸受到注意，但二人成功「入屋」是由加入TVB開始。

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入TVB拍劇

陸永在2013年參演《女人俱樂部》開始拍TVB劇，在2015年起，陸永與C君和Do姐拍鄭裕玲合作多個大型綜藝節目及資訊節目主持而人氣急升，於是主持及演劇雙線發展，到《智能愛人》首次當上男一。可是，反而在近年二人已很少創作音樂。

個人生活方面，當初不少人懷疑陸永在《智能愛人》如何可以襯得起李佳芯及馮盈盈，但其實在現實中，陸永的老婆陳莉娜（Reina）出名靚太一名，二人在2011年結婚，並育有兩女Hannah和Simsim，現時囡囡分別9歲、8歲。

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愛妻號陸永

陸永出名是愛妻號兼暖爸，現時他收入不俗，太太可以專心做全職媽媽湊女。過往，陸永更常在網上公開與太太合照放閃，不過近年較收儉。

口才一向好的陸永曾接受訪問說，太太與女兒之間，他放太太在心目中的首位，解釋稱：「不可以將女兒放首位，老婆要第一位，這樣她就會更很愛錫女兒，做男人千萬不要只愛惜仔女而疏忽太太。」

現在陸永居於新界的複式大屋，於疫情前，好客的他不時招呼朋友在家中作客食飯，場面甚為歡欣熱鬧。

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