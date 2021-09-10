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【2021中秋節】觀塘海濱巨型發光月亮浪漫打卡　睇光影show投射動畫故事親子同樂

休閒消費 11:35 2021/09/10

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觀塘海濱的「燈」月活動於9月19日至22日舉行。（圖片由主辦單位提供）

還有個多星期就來到中秋節，雖然疫情仍在，但市面已經準備了多項中秋活動供大家慶祝，不過，如果大家想找一個在中秋找一個絕佳的賀節打卡位，以下介紹在觀塘海濱的「燈」月活動就一定令到大家滿「like」而歸。

這一次的全民「燈」月活動由名為「GP42」香港企業商會主辦，當市民更可 live 直播免費觀賞的同時，在觀塘海面上更設有破紀錄直徑15米的發光月亮，觀塘天橋底有星夜投影及可愛發光月兔群，最適合一家大細 「打卡」，或情侶漫步在星空下，過一個浪漫的中秋節。

另外，有別於許多光影show著重配合大廈外牆的圖案，今次的光影show是投射動畫故事，展示孩子眼中的香港特色及對未來的願景。

到時觀塘海濱拱形頂層配合垂吊發光月亮、星星光影show；破香港紀錄最大海上15米巨型發光月亮。（圖片由辦單位提供）

是次全民「燈」月活動由名為「GP42」香港企業商會主辦。（圖片由主辦單位提供）

是次光影show的動畫是由香港年青動畫師繪製，以香港著名地標及事物，構築出一幅幅充滿想像及可能性的畫面，例如渡海小輪成歌劇院、戶戶接通成天台花園等等。同場亦設有香港品牌攤位、跨代童年遊戲、各類音樂及舞蹈表演等。

所有活動供市民免費入場（除攤位遊戲設有收費）。一連串活動會在9月19日（星期日）至9月22日（中秋節翌日）在觀塘發現號舉行。下午開始會有攤位、遊戲及表演，晚上會加入外牆光影show、發光月亮和橋底燈飾等。

大家記得約齊朋友去觀塘賞月。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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