【掌上明珠】82歲劉詩昆為愛女成立5億教育基金　想與太太孫穎再生兩小孩

▲ 劉詩昆為愛女成立5億教育基金。

現年82歲的國寶級鋼琴大師劉詩昆可謂老當益壯，去年11月與第三任太太「琵琶公主」孫穎愛情結晶品劉蓓蓓（貝貝）在美國出世，再度成為人父。

劉詩昆十分疼錫女兒，除開設開辦音樂學院以備將來栽培女兒外，這位暖爸已為女兒日後的生活及教育作打算，與太太為女兒成立教育基金，最值得關注的是基金受益人除「貝貝」外，還有兩個空缺的名字，似乎二人抱開放態度，有意生多個小孩。

【父親節】82歲劉詩昆與半歲囡囡過父親節 太太感丈夫有心有力想再生兩個

▲ 劉詩昆跟孫穎相差37歲。（取自instagram）

破賭王紀錄

「鋼琴大師」劉詩昆在去年11月刷新「賭王」當年78歲再為人父的紀錄，太太孫穎在美國誕下女兒劉蓓蓓（貝貝），重6.15磅，女兒轉眼已經約10個月大，長得可愛非常。

早前有媒體報道指，劉詩昆跟太太孫穎為女兒成立一個5億的教育基金，據知基金成立後，孫穎更以女兒名義捐出10萬元給杜葉錫恩教育基金，而此基金的受益人除貝貝的名字外，還有兩個空缺的名字，似乎是預留給劉詩昆未來的兩個孩子。

▲ 劉詩昆為女兒控一名。（取自Facebook）

而劉太孫穎早前受訪時亦露口風，透露最理想是再生兩個兒子，讓女兒貝具可以有兩個伴一起成長，她更說丈夫劉詩昆心境年輕，至於能否如願，這個也不能說定，若不能如願，讓貝貝獨享他們的愛也並非壞事。

最新影片：ERROR專訪

有女萬事足

另外，劉詩昆上周找來攝影師到他家拍攝全家福，劉太孫穎為女兒準備不少靚衫，當中包括30套Hermès、Dior、D&G等名牌服，二人很寵愛這粒掌上明殊。

劉詩昆可謂女兒控一名，孫穎大爆劉詩昆曾一小時內入房間偷看女兒6次，另外他十分著緊女兒，除了聘請兩名工人照顧貝貝起居生活外，他跟太太投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，她謂待貝貝兩歲大時，劉詩昆會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人。

而今年6月，劉詩昆跟女兒貝貝共度首個父親節，當時他難掩父愛說：「我無法自拔，全心全意只有她，任何時候只要想到女兒就開心不已，她的可愛已超出了我的承受力！抱著她的時候，我擁有世上最幸福的感覺！」

【老來得女】劉詩昆81歲破賭王78歲紀錄再當爸 45歲孫穎誕女首次一家三口賀壽

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

年過8旬的劉詩昆曾歷兩段婚姻，首任太太為中共元老葉劍英女兒葉向真，兩人育有現年56歲的長子劉曉迎，並有一女已長大成人。

劉詩昆與第二任妻子蓋燕育有一子Benny，現年約24歲，而但劉詩昆對子女和孫兒不會厚此薄彼，一家人相處融洽。

最新影片推介：邪惡芝士拉絲控必學 簡易炮製肉醬千層麵