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【好人好事】伯伯跌倒撞傷後腦頭破血流　途人消防合力救人獲網民激讚

健康 11:42 2021/09/10

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伯伯跌倒撞傷後腦頭破血流，途人消防合力救人獲網民激讚。

消防員一向身負救急扶危的重任。昨日（9日）下午3時半左右，一位伯伯於藍田啟田商場外的巴士站不慎跌倒，撞至頭破血流，剛巧一架消防車泊在附近，途人向消防員告知情況後，消防員立即下車為伯伯止血、處理傷口，伯伯最終由救護車送院治理。事件曝光後，不少網民紛紛留言感謝消防員。

有網民於Facebook群組 「香港突發事故報料區」發文分享，指事發於啟田商場外15號巴士站，一名伯伯不慎跌倒，右手著地，但撞傷後腦出血，剛巧有一輛「細搶」（細搶救車，LRU）停泊附近食肆門口，且有消防員在車上。

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目睹事發經過的樓主先用紙巾替伯伯按住傷口，然後著巴士乘客幫忙叫細搶隊員前來協助。車上的消防員得知情況後，立即帶同物資前來為伯伯處理及清潔傷口，並及時止血，其後救護車到場，伯伯由救護員攙扶上救護車送院治理。

樓主事後補充，已購買感謝卡，將會分別撰表揚信及感謝卡寄往消防處總部及藍田消防局表謝意。貼文一出，不少網民都留言感謝及大讚消防員，「香港消防員同救護員值得香港人尊敬，係香港人嘅驕傲」、「消防阿sir一向專業」。

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責任編輯：羅嘉欣

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