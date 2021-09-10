【TOPick親子比賽】昂坪360 x TOPick大嶼山親子攝影比賽 - 比賽結果

《香港經濟日報》TOPick新聞

昂坪360 x TOPick大嶼山親子攝影比賽

感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick親子比賽】昂坪360 x TOPick大嶼山親子攝影比賽結果：

恭喜以下得獎親子！得獎者將於9月15日或之前收到個別電郵通知領獎安排。

得獎名單

【冠、亞、季軍】

冠軍：第18號參加者李栢林小朋友

亞軍：第10號參加者Emily Leung小朋友

季軍：第6號參加者馮崇恩小朋友

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【最具人氣獎】TOP 3

第一名：第18號參加者李栢林小朋友

第二名：第11號參加者黃柏鋒小朋友

第三名：第17號參加者羅揮傑小朋友

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如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權

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