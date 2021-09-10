【新冠肺炎】有議員關注「回港易」及「來港易」抵港者毋須打針　陳肇始：內地疫情穩定

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

立法會今日（10日）舉行衞生事務委員會，有議員質疑透過「來港易」或「回港易」計劃抵港人士不需要打針或檢疫，或會導致有「假陰性」的帶菌者，建議要求他們安裝「安心出行」應用程式，以方便追蹤他們在港行蹤；另有議員關注當局何時才可放寬社交距離措施，並與內地通關等。

「回港易」本周三（8日）凌晨起全面恢復，港人回港前14天須無到訪高風險地區、同時須取得陰性核酸檢測結果，及回港後定期檢測，配額與以往一樣為5,000個。另外，下周三（15日）起推出「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1,000個，即共2,000個，要求與回港易一致。詳情即看：【下一頁】

田北辰議員今日於會中，關注透過該兩個計劃抵港人士毋須打針或檢疫，指港府早前已要求部分工種的人士打針，質疑為何由境外抵港的人士卻不需要。他又擔心毋須檢疫的人士會有「假陰性」，建議當局要求有關人士的手機要安裝「安心出行」應用程式。

食物及衞生局局長陳肇始在回應時表示，由於內地的疫情穩定，故未能與其他地方相比，強調當局已對相關人士有一定要求，包括要求他們抵港前後會有多次的核酸檢測。她又指，由於現時沒有要求其他抵港人士要安裝「安心出行」，當局也不會要求透過「來港易」及「回港易」計劃的抵港者安裝。

潘兆平議員則指本港的疫苗現時可算是「清零」，關注當局放寬社交距離措施、與內地通關的時間表，以及本港接種率未必可在本月底達至7成的問題。陳肇始表示，現時的防控策略是嚴防外來輸入個案進入社區，以及接種疫苗，指本港現時打疫苗的速度較慢，尤其是長者方面要繼續努力。她又強調疫苗接種率高是非常重要，因其可以保護自己、家人及醫療系統等。

至於社交距離措施方面，她強調當局一直以「疫苗氣泡」為基礎，當疫苗接種率再提高，才可以有條件放寬有關措施。在通關方面，她說食衞局與內地方面自疫情以來一直有作溝通，包括交換資訊，防控疫情經驗交流等。陳又強調，本港在外防輸入方面可算是最嚴謹，包括檢疫期比較長、檢測頻繁亦相當高，當局會繼續以閉環式管理處理有關事宜；另會留意在機場及酒店的工作人員會否接觸到病毒而作定期檢測。

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責任編輯：郭詩詩