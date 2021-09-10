【中國霍金】體重僅18公斤克服身體退化障礙　漸凍症少年考入大學盼圓「航天夢」

▲ 漸凍症少年考入大學，立志做「中國霍金」。

身患漸凍症仍立志用知識改變世界，內地18歲漸凍症少年邢益凡，體重只有18公斤，長期坐輪椅及在床上學習，近日以高考佳績考入北京航空航天大學，立志成為「中國霍金」，其堅毅的精神令人感動。

邢益凡在6個月大時確診LAMA2-相關先天性肌營養不良，為漸凍症的一種，由於脊柱畸形、肌肉退化等病症，他最大的運動能力只能獨坐，無法像其他孩子一樣站立、行走，更不能跑步和跳躍。

▲ 邢益凡考入北京航空航天大學。（微博圖片）

雖然受限於身體狀況，但他仍堅持上課學習知識，一堂45分鐘的課，他最多只能坐著30分鐘，剩下15分鐘就要躺著聽書，全靠大腦想像老師講的知識。翻書時，他不能用一隻手完成，而丙由於頸部肌肉退化，他無法自己轉動頭部，平日上課也只能用下巴撐著桌面，因此眼睛只能掃視到書本的一半頁面。

我就想看看，我還能走到哪一步，想再往前奔一奔。

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父母陪伴支持

隨著年齡增長，邢益凡的身體亦逐漸出現更多系統受累症狀，包括多發關節攣縮、脊柱畸形、呼吸功能不全、營養障礙等。不過，這些病症都沒有阻礙邢益凡對知識的渴求，而他的父母也認為，兒子患了如此嚴重的疾病，被剝奪了走、跑、跳的權利，不能再被剝奪受教育的權利。若不學習，他就會成為社會的廢人。

從小學到高中每一節課，父母都陪伴在兒子身邊，一邊掙錢養家，一邊支持兒子的夢想。每晚要兩小時醒來一次為兒子翻身，

每一天都是挑戰，跟衝鋒陷陣似的，如果能成功度過這一天，我們就是勝利，不敢去想未來，但會努力過好每一天。

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邢益凡用僅剩少許肌肉力量的雙手，一天做多達20多張試卷，經常做到凌晨1、2時，但他的骨頭非常脆弱，在備戰高考期間，刑益凡在準備上床睡覺時不慎右臂肩關節骨折。在治療過程中，他又出現肺炎，但他都克服過來，重返課堂，如願參加了2021年高考，並最終被北京航空航天大學錄取。

刑益凡表示，自己最大的夢想就是成為「中國霍金」，用知識改變世界，而且他從小就有一個航天夢，

太空沒重力，我就和別人一樣了，可以在太空中自由翱翔。

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責任編輯：王明芳