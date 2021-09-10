【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　

▲ 劉俊謙演一代巨星張國榮。

一代舞台女王梅艷芳生命裡有三位最重要的人物，分別是哥哥張國榮、胞姊梅愛芳和恩師Eddie。他們會在傳記式電影《梅艷芳》中先後登場，三款最新電影海報今日首次曝光。

戲中除了有新人王丹妮（Louise）飾演梅艷芳和古天樂飾演Eddie，導演梁樂民亦在芸芸面試的演員當中甄選出廖子妤（Fish）扮演梅愛芳和劉俊謙扮演張國榮這兩個重要角色。

廖子妤試鏡一年才獲選

梅愛芳這角色對Fish而言，不僅得來不易，更是她入行以來作最多準備試鏡的一角。她感恩的說：「這是我用最長時間準備的一次試鏡，唱歌部份不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，還真考起我。唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。最初我也以為自己會落選，但沒想到等了足足一年多後，會被通知獲選，當刻感覺份外興奮。」

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為遵守電影公司的保密協議，Fish只知道自己飾演梅愛芳一角，而對於梅艷芳選角則一直不知情。Fish說：「我問導演，究竟是誰演我妹妹？導演只給我提示，指她是模特兒。我就一直猜度，梅姐雙眼很特別，眼窩很深，眼神流露滄桑，經歷很多似的。直覺告訴我，梅姐角色非王丹妮莫屬。」

Fish 與Louise本身已在不同活動上見過面，因此Fish本來對Louise已有印象，得知由Louise 飾演梅艷芳後， Fish感到份外親切。

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至於被選中飾演張國榮的劉俊謙，坦言從沒想過自己會被選中。阿謙第一次試鏡是2017年的年頭，當時他正綵排一齣舞台劇，對於試鏡經歷，他依然記憶猶新。

劉俊謙尋80年代感覺

劉俊謙回憶稱：「我記得第一次試鏡時，並不知道電影是《梅艷芳》，當時準備時間很少，所以一切都很倉卒。」

直至2017年尾終於落實演出這部電影，梁樂民導演再次找他試鏡時：「導演告訴我要演一場戲和唱一首歌，選了一首歌配合一些舞步動作，而自己務求進入哥哥的角色和配合年代感，我找了一件感覺80年代的牛仔褸和梳了一個哥哥當年的中分頭。這次我做足準備功夫。」

▲ 劉俊謙重演張國榮頒獎禮一幕。

阿謙透露自己真正認識哥哥和梅姐這兩位前輩，由就讀演藝學院開始：「當時我看很多電影，當中梅姐和哥哥的演出最吸引我。當正式知道要演出《梅艷芳》這部電影後，我花更多的時間去深入了解這兩位前輩。」

他表示最欣賞哥哥既表演精準又自由，而且充滿一種不能被取代的個人魅力：「更吸引我的是哥哥和梅姐的性格；充滿愛的兩人，非常愛錫身邊的朋友。另外，他們也是很勇敢的先鋒，在表演上會不斷突破框架，為求是舞台上呈現到他們追求的美。」

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▲ 劉俊謙演梅姐最重要的好友。

此外，劇組在開拍前亦安排三人到梅姐靈前拜祭。導演表示：「選中Louise後，我就跟製片部同事說，一定要帶Louise去拜祭梅姐。我們要告訴梅姐，我們即將要開拍她的傳記電影，而我們挑選了王丹妮。這是對梅姐的一份尊重。」

Fish亦憶述，在墳前祈願哥哥、梅姐及Ann姐給予他們靈感和支持，更說每當回想起當時情景，感覺依然震撼。



而劇組亦為了讓一班演員熟絡，在開拍前為他們安排不少聯誼活動，Fish 形容劇組就像一家人，會一起出席聯誼活動，例如一起唱K、吃飯、BBQ等。

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