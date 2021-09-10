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【強制檢測】第28輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於9月21日前完成

社會 11:58 2021/09/10

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第28輪安老院舍員工強制檢測下周三展開，須於9月21日前完成。（資料圖片）

政府今日（10日）宣布，第28輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，指定受檢人士須於9月15日至21日進行檢測。

發言人指，食物及衞生局局長昨日（9日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍處所的日間服務單位僱用，並於2021年9月22日至27日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於本月15日至21日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關於病毒檢測（指明檢測），有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

於檢測期限的最少14天前，已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士則無須進行指明檢測。

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責任編輯：陳麗娜

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