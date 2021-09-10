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【冒牌月餅】海關檢獲114盒懷疑冒牌月餅　一文看清如何分辨冒牌月餅

社會 12:50 2021/09/10

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海關檢獲114盒懷疑冒牌月餅，一文看清如何分辨冒牌月餅。

中秋節將至，海關再發現有人利用社交平台出售冒牌月牌，故展開特別執法行動打擊網上售賣冒牌月餅的侵權活動，檢獲114盒懷疑冒牌月餅，及超過2000件其他冒牌物品，包括香水、化妝品及廚具等，估計市值約65萬元，並拘捕4人。

版權及商標調查科指揮官王誌賢今日（10日）於海關記者會上表示，海關早前接獲商標持有人舉報，指有人在網上平台售賣冒牌月餅，隨後透過大數據系統，鎖定多個賣家的社交平台帳戶進行調查，並於8月30日起展開特別執法行動，打擊網上售賣冒牌月餅的侵權活動。

經過深入調查及商標持有人的協助下，海關人員喬裝顧客購買，搗破4個售賣冒牌月餅的網上帳戶，並搜查兩個位於屯門及錦田的住宅單位、一個位於屯門的工廈單位及上環的一個迷你倉，檢獲該約114盒懷疑冒牌月餅及懷疑無牌物品，超過2000件其他冒牌物品，包括香水、化妝品及廚具等，估計市值約60萬元。行動中，共拘捕1男3女，年齡介乎25至34歲，案件仍在調查中，被捕人士現正保釋候查。

王誌賢表示，是次行動中的懷疑冒牌月餅涉及三個品牌，其中包括一個主要售賣皮具及時裝的品牌，有關品牌會於中秋節時會生產月餅，用作贈送給客戶。根據商標持有人的資料指，他們並沒有設計或生產所檢獲到的懷疑冒牌月餅款式，而該批冒牌月餅在網上售價500至1000元。至於其餘兩個品牌則主要售賣西餅及月餅，主要涉及抄襲正貨包裝盒的外觀設計，以及註冊商標。

海關講解冒牌月餅與正牌月餅的分別。（曾秋文攝）

海關講解冒牌月餅與正牌月餅的分別。（曾秋文攝）

王誌賢又指，懷疑冒牌月餅的外觀與正貨十分相似，惟其中一款檢獲冒牌月餅，在正貨背面的底部會有一個二維碼用作驗證產品。商標持有人指，消費者可以用智能手機內的拍照功能，掃描二維碼就可以連結到特定的網站，然後再選擇用拍照功能讀取二維碼的資料，就可以驗證貨品真偽。懷疑無牌月餅背面的二維碼經掃描後，分別會連結到正貨品牌用作訂貨的官方網站，或者連結到一個偽造驗證結果的虛假網站，並不能夠進行驗證。在外觀方面，懷疑冒牌月餅顏色上較為深色。售價上正貨售價為418元，懷疑冒牌月餅售價為280至380元不等。

即看如何分辨冒牌月餅：

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另外一款懷疑冒牌月餅在外觀上同樣與正貨十分接近，正貨包裝盒上貼有一個納米3D圖案標籤，搖晃包裝盒可以清楚見到標籤上圖案的動態效果。懷疑冒牌月餅的包裝盒上雖然都有髮型類似的標籤，但搖晃包裝盒就未能看到任何動態的效果。

另外，正貨包裝盒側面有防偽標籤，用智能電話內的影相功能，掃描標籤表面就可以連結到特定的官方網站，再揭開標籤，底層會發現有一組彩色的防偽碼及二維碼，經官方指定程式掃描二維碼後，就可以連結到指定網站查詢貨品真偽。而懷疑冒牌月餅包裝盒的側面，都有類似標籤，經掃描後有部份可以連接到官方網站，其餘就無法到達任何網址，揭開標籤後大部份的二維碼都已經損壞，其餘就算有二維碼都不能經官方手機程式驗證。

在外觀方面，懷疑冒牌月餅表面的印刷字樣比正貨較為模糊，正貨的零售價為258元，懷疑冒牌月餅售價為200至220元不等。

即看如何分辨冒牌月餅：

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海關表示，中秋節將至，海關會繼續巡查及執法，打擊售賣冒牌應節食品及物品的侵權活動，又呼籲市民應光顧信譽良好的商店或網上商店，如有懷疑可向商標持有人或代理商查詢。

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記者：曾秋文、李榮忠

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