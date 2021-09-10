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【2021中秋節】遊大澳賞花燈回味《大叔的愛》經典場景　紅橋吉慶街燈籠陣營造水鄉浪漫情懷

休閒消費 12:30 2021/09/10

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大澳花燈節由9月11日至9月30日，大澳街坊和義工們落力布置。（圖片：大澳非茂里）

中秋節將至，一年一度的大澳水鄉花燈節2021將於明天開幕，大澳花燈節由2018年起於每年中秋節舉辦，去年因疫情關係提早結束，今年捲土重來，雖然花燈節巡遊及秋月音樂祭剛宣布取消，但由9月11日至9月30日，大澳吉慶街、棚屋、紅橋、以至各條大街上仍會掛上手繪燈籠，每晚6時半至9時相繼亮起，令大澳充滿一片歡欣的中秋節氣氛，呈現獨特的水鄉情懷。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo及呂爵安主演的《大叔的愛》，田牧其中一個經典名場，就是大澳的紅橋。（劇集截圖）

手繪花燈是由不同學校的學生及社區中心人士所繪畫，超過2,500個各式各樣的花燈盡在眼簾，燈飾則由大澳街坊和義工製作及布置，期望為港人帶來正能量。活動期間亦有花燈繪畫工作坊、攝影體驗之旅、大澳小龍賽市集、搖櫓游涌、文化體驗團、攝影相片展等不同活動，讓大家感受大澳的獨有文化。

貓貓出沒注意。（圖片：大澳非茂里）

靜心手繪許願燈籠工作坊

導師會先和學員靜心冥想，放下平日的煩惱壓力，再專注利用不同的繪畫技巧，如曼陀羅，重複以圖畫及顏色抒發情緒及所想在燈籠上。最後導師會讓學員整理好心中所想，寫出掛於花燈內讓它實現。

日期：9月25日
時間：1pm-2:30pm / 3pm-4:30pm
費用：$200

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攝影體驗之旅

中秋花燈攝影體驗之旅分別有《半天遊》和《兩日一夜遊》，由當地居民帶領參加者去不同景點，乘搭小艇遊歷河涌，拍攝日落美景，入夜後拍攝河涌花燈景色，沿途講解大澳的人和事，晚餐會為參加者安排燒烤BBQ或大澳風味菜式。
日期：9月13、16、20或23日（半天遊）
費用：每位$680（5人成團）

記者：李越樺

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