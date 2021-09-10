【本地展覽】上環大笪地重現多個懷舊場景打卡位　名家攝影展回顧昔日經典港產片取景地【內附地點】

▲ 昔日的上環大笪地，內有表演節目、跳蚤市場和大排檔，是以往一般香港平民於晚上的最佳娛樂場地。（商場提供）

「大笪地」一詞最初的出現是指位於上環的上環大笪地，內有表演節目、跳蚤市場和大排檔，是以往一般香港平民於晚上的最佳娛樂場地，所以又被稱為「平民夜總會」。無限極廣場由即日起至9月26日為大家帶來一趟時空旅行，透過懷舊場景、市集、相展、打卡裝置等活動，把舊日中上環的種種再次呈現眼前。

走過「大笪地風情」攝影展覽

「上環大笪地」與本地攝影平台「顯影」合作策劃展覽，展出居港英國攝影師Redge Solley於1969年在中上環拍攝的舊香港作品，此外，「映遊舊戲」更展出重遊港產片取景地拍攝的照片，例如1980年代的經典港產片《胭脂扣》，由梅艷芳飾演的如花正從山道的斜路走下來的情景；在《龍虎風雲》中，周潤發出現在中環皇后像廣埸及終審法院前的一幕，重溫港產片魅力。

「顯影」同場亦會展出關於舊香港的珍貴收藏攝影集，包括何藩、邱良、鍾文略及翟偉良等香港著名攝影師的作品集。

▲ 大排檔香港現在已經所餘無幾了。（商場提供）

上環大笪地

是次於無限極廣場重現的「大笪地」，現場除了有懷舊裝置的打卡位外，更不能錯過由即日起逢周末舉行的懷舊市集，每星期分別邀請了15個參展商戶，包括見證上環40年風光多年的百樂、匯珍堂、摩羅上街頭書法檔、居港30年的英國畫家Richard、美樂士多、二澳農作社、香港文學館、多個本土製作品牌及社企等參展攤位。

同場更可親身嘗試由美樂士多借出以前在舊戲院出現的體重磅，體驗當年看電影之餘的另一活動！如對攝影有興趣的朋友更要留意，活動期間只要於無限極廣場消費，即可於9月18至19日體驗使用古董相機拍照的機會及照片乙張。另外，9月17至21日市集期間，只要讚好及分享指定社交媒體帖文即可獲得屈臣氏復刻版「哥喇」罐裝汽水。

無限極廣場更與香港青年協會攜手合辦燈籠義賣活動，，每賣出一個燈籠，無限極廣場即捐出$50予「鄰舍第一」購買及製作福袋，再轉贈其他區有需要的基層人士。

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走過「大笪地風情」攝影展覽

日期︰即日至9月26日

地點︰上環無限極廣場2樓入口及場內展覽區

週末懷舊市集

日期︰9月10-12、17-21、24-26日

時間︰上午11時至下午8時

地點︰上環無限極廣場2樓

*歡迎毛孩進入

記者：梁靜詩