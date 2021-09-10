【堅持理想】音樂人為《春嬌與志明》插畫一筆成名　轉職插畫師攻暗黑童話成時尚品牌寵兒

▲ 從音樂人轉職插畫師，出道10年的Mickco，已成潮流時尚品牌的寵兒，可說是這年頭本地最成功的插畫師之一。

Mickco Chan（陳榮基）是何許人？大家可能並不懂得，但你一定看過他的作品曾經先後出現於各大媒體和廣告上，由Sogo百貨、到為時裝品牌繪畫插畫。早前他舉行了個人畫展，展覽背後既是一個自我療程，同時又是面向群眾的一次機會，大家不妨聽聽這位出道10年插畫師的心底話。

出道10年的Mickco，都可以稱得上是這年頭本地最成功的插畫師。遠的不說，8月初，他為巴黎香氛品牌DIPTYQUE 60周年推出一個由他逐一繪畫的香氛蠟燭系列，上市不用兩天就售罄，可見這位戴著眼鏡一臉文青氣息的男生有不少擁躉。

▲ 這一次《Zhou Reprise》展覽，Mickco自言作品好比黑暗童話，展覽曲終人散，現在最想做的反而是一些商業上的創作，一來個人心理負擔較輕，二來亦都是創作的一種。（攝影：湯致遠）

自言有點脾氣的他，在舉行名為《Zhou Reprise》作品展過後，在自己的facebook內寫下兩句以作總結：「若作品能讓人感動我很高興，讓人摸不著頭腦也沒甚大不了。」一副「話之你」的模樣，但其實真正的Mickco卻是熱情得很的男生，與筆者見面時就來一個有力的擁抱，叫你感受到他真的很希望大家了解他的內心世界。Mickco笑著地說：「我很幸運，有很多人畫得比我好，我覺得自己有點騙飯食。哈......」

如果「騙飯食」可以騙足10年，那麼Mickco還真有點厲害，更何況他絕對不是，曾經先後和他合作過的品牌多不勝數，由大眾化的Sogo、到high-end的Joyce Boutique、美容和金飾全都與他發生過關係，是他的能耐也好，是他的幸運也好，Mickco肯定是這10年間本地最成功的本地插畫師之一。他自言，未做插畫師前，自己是一位不起眼的音樂人，聽過的音樂可以毫不費力立即彈奏起來。

因為一次機緣巧合在北京，給一位在時裝雜誌工作的好友看到插畫作品，在她的鼓勵下決定「轉行」，及後有一次於Joyce Boutique舉行的活動中，因為給來自四方八面的來賓即席作畫而得到注意，此外為電影《春嬌與志明》繪畫插畫，又是創作生涯中另一個的轉捩點。

▲ 既有展覽，同場亦有大量精品，滿足了大家的購物慾滿，留意的是雖然展覽完結，但紀念品即將會在hapi-fish.com有售，而地毯亦即將在Juice Store發售。（攝影：湯致遠）

在錯誤的宇宙尋找愛

轉眼間來到插畫師生涯的第一個10年，《Zhou Reprise》作品展於早前正式落幕，他多年來認識的友人、曾經合作過的工作夥伴都前來道賀，來者不絕，而且都不計較選址在較偏僻的中半山，可見Mickco儲下的緣確是不少，其中一位Mickco要多謝的是創作人Wyman（黃偉文）。他說：「其實這個展覽的主題像是消費我的前度，哈......，不少人失戀時都會在facebook等渠道﹐來釋放自己情感。8年前，我遇上這事，我就用繪畫來表達。」

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Mickco憶述，當時和Wyman談及希望用他的歌詞來做一些合作，在互動的過程中腦海溢出「在宇宙中尋找愛」一詞，奈何的是那時礙於某些原因而將計劃擱置。而想不到的是，兩年前，歌手陳健安找來作曲家馮詠琪的一首早已在12年前寫下的歌曲，再由Wyman譜上歌詞成為《在錯誤的宇宙尋找愛》，令Mickco驚覺得這件事兜兜轉又再到我的眼前，而這一個展覽的出現，正好有著物歸原主的圓滿感覺。

那麼展覽完結是否象徵一切結束？

其實不是，《Zhou Reprise》只是一個章節，畫中的故事角色多達40 多個，仍然會一直繪畫下去。此外，歌手馮詠琪亦會重新演繹《在錯誤的宇宙尋找愛》，這一首歌的MV將會全用上動畫製作，刻下的我正努力的畫過不停，短短4分鐘的歌曲，每一秒就須要動用上20至30副的作品，我真的畫到手斷，哈.....

▲ 梁詠琪參觀展覽後合照。（取自FB）

世界變了樣

展覽中其中一副幅最大的作品，畫中人在漆黑環境下，地上的黃磚路翻了起來，Mickco想表達的就是今天的世界全變了樣，曾經在疫情前大病過一場險些死去的他，令他再一次明白到親情的可貴，因為家人住在不同的國度，現在就算想見也不容易，而他的人生觀亦起了變化。Mickco說：「我現在的人生觀是50%開心，50%不開心，我不喜歡長期處於positive的狀態，凡事抱著正面，稍一遇上不幸的事情不懂得面對，要有帶點negative，才會感受到人生的甜酸苦辣。」

的確，在疫情和社會環境下，大家難免感到氣餒，Mickco卻笑說自己因為大病一場，反而像一位先知比大家早一點經歷這場逆境，對於新晉的插畫師，這位本地插畫先驅笑言，今天新晉的插畫師很厲害，例如幫歌手Serrini繪畫插畫的fingerandfish就是他近期欣賞的。

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不過，對於不善辭令的他，認為還是有個對外的人比較好。他說：「對於我這種不擅於對外溝通，而且還有點脾氣的人，在工作上還是有個經理人比較好，一來可以幫我傾價錢，二來我可以專心工作，其實在外國，創作人有著經理人都非常普遍。我最討厭的是不下一次曾經有人提出一條問題，就是做插畫師可以維生嗎？」

其實每個職業都可以維生，執垃圾執得叻都可以維生，普通的香港人就是不太尊重文化和藝術，往往以錢來衡量，所以我寄語今天的插畫師要好好爭一口氣，不要做到一半就放棄呢﹗

記者：何偉雄