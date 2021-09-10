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【代溝關注組】肥媽大爆年青時有門禁　鄺潔楹曾遇有人攞住拐杖去夜蒲

娛樂 13:14 2021/09/10

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昨晚（9月9日）播出的一集TVB清談節目《代溝關注組》，探討兩代夜蒲差異。「長輩群組」李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）、李麗霞（黑妹姐），與「年青一代」的徐文浩、鄧伊婷、江嘉敏、鄺潔楹（Judy）、梁茵、黃婧靈（波波）討論。

肥媽有門禁

兩代的「夜蒲」時間與打扮也大有不同，當中的令人大開眼界。肥媽指自己後生時看晚上九時半電影是「Mission Impossible」，「我十點半前唔返屋企，我媽可以打跛我隻腳，所以如果要睇九點半，一定要求阿媽。以前交通冇咁方便，所以最多睇七點半，十點半之前一定要返到屋企，如果唔係佢真係唔開門。」

江嘉敏指講述的並非親身經歷，但其所說的正正反映了現代人夜蒲時鐘：「凌晨兩點先開始蒲！（全場嘩然）去到5、6點咯，起碼玩到食早餐先！」

鼎爺即指曾有後輩因顧住夜蒲忽略工作，並勞氣謂：「好多新一輩返到嚟劇本都唔知嘅，有監製叫過佢哋唔好蒲，話嗰場戲好緊要，但佢返到嚟都係未回魂咯！」

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Judy分享「奇聞」

肥媽指以前去蒲的都是頂級藝人、音樂人及電影人，故此必須悉心打扮才獲准入夜場，「如果著得唔靚，你有幾多錢都唔畀你入。」

Judy大爆曾在夜場見到有人拿著拐杖，令她大感驚奇：「我問我朋友到底係有幾想蒲先會攞住拐杖？其實佢唔係好Un到，但佢個頭就喺度揈咯！」

最後，在「競猜」環節，長輩群組以當年的「去WET三件事」: 大笪地、公餘場、涼茶馬尾飛機頭，成功「秒殺」一眾後輩。

同場加映 ERROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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