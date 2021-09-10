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【基層悲歌】女童成績好獲獎勵一塊午餐肉興奮不已 港媽為家貧落淚：平日偶爾只能食半塊

育兒經 19:11 2021/09/10

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基層女童因媽媽獎勵午餐肉而興奮不已。

超過攝氏30度的下午，路經一間粥店，看見門外排着一條長長人龍，一群長者耐心地輪候領取食物。

驕陽如炙，熱騰騰的粥品對許多人而言，似乎吸引力欠奉，但對於一群公公婆婆，「免費」二字已具備足夠吸引力。即使大熱天時吃熱粥，因為貧窮，他們沒選擇的餘地；因為免費，他們沒投訴的權利。

香港有許多富人，但仍有不少貧窮的基層市民正過着苦日子。

讀世界宣明會出版的《世情》，其中提到一個基層家庭，就讀初小的女兒因為成績好，其母給她獎了一塊圓形的午餐肉，令她興奮了大半天，為母者卻觸景傷情，潸然淚下。

因為家貧，那位母親平日只能偶爾給女兒吃四分之一或半塊午餐肉，她根本無能力為女兒提供有營養的新鮮食物。

另一個劏房家庭，一家三口，爸爸患上糖尿病而要截肢，媽媽則罹患癌症，兒子在唸中學，生活十分艱苦。小伙子說希望好好讀書，將來有能力改善家人的生活質素，讓父母一嘗舒適的滋味。

這位孝子覺得世上最甘甜的食物，不是任何水果或甜點，乃是在冬日的早上，母親為他親手所煲的一杯熱水。一杯無味的水，加上了感恩的心，便讓人嘗到甘甜。

十多年前開始，好友M小姐定期探訪深水埗一帶的露宿者，給他們分發食品和食物券。

雖然明知有些長者有屋又有金，他們貪心地領取物資，但社會上還有很多需要我們關心和分享的人。假設有100人輪候食物，我們派了100份，真正需要幫忙的原來只得50人。我雖受騙，卻切實地幫助了50人填飽肚子，所以我不會放棄初心。

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撰文 : 藍海寧

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