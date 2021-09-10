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【疫苗獎賞】嘉民集團抽奬活動結果今公布　大獎可獲Tesla電動車一輛【附得獎名單】

社會 12:48 2021/09/10

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嘉民集團推出總值百萬港元的抽奬活動，有關結果今日公布。

政府5月31日起展開「全城起動、快打疫苗」運動，不少機構或企業推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。嘉民集團早前推出總值百萬港元的抽奬活動，其中大獎為Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，其餘的獎賞亦包括各大商戶的現金券，共30位得獎者名單今日（10日）於網上公布，並已刊登於英文虎報及星島日報。

嘉民集團早前推出總值百萬港元的抽奬活動，吸引逾100萬人參與，並於今日在相關抽獎活動網站上公布30位得獎者名單，另已刊登於英文虎報及星島日報，當中大獎為價值逾60萬港元的Tesla Model 3 Long Range電動車一輛。所有得獎者須於2021年10月31日或之前領取獎品。

嘉民集團亞洲區首席執行官麥嘉利先生（Paul McGarry）表示，是次抽獎活動正好響應港府的新冠疫苗接種計劃，他對於抽獎活動的參與人數每週節節上升並突破100萬感到非常高興，因這反映香港疫苗接種率亦有明顯的增長，實在令人鼓舞。

大獎得獎者呂先生。（右）（嘉民集團提供）

大獎的得主呂先生到場領獎，指自己會繼續鼓勵大家及早接種疫苗，令社會達至群體免疫，讓生活盡快回復正常。

我接種疫苗是為了保障自己、家人和香港市民。我會繼續鼓勵大家及早接種疫苗，令社會達至群體免疫，讓生活盡快回復正常。我一向實行低碳生活，擁有電動車後更有助我進一步減低日常的碳足跡，現在我可以更無拘無束地自駕出行，而無需擔心廢氣排放會危害環境。多謝嘉民集團！

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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