【白田邨火警】被捕男女疑有感情糾紛涉縱火　正調查是否煙頭引起火警

▲ (警方網上直播截圖)

石硤尾白田邨13座一個單位凌晨發生奪命火警，詳情即看【下一頁】。警方今（10日）指，事件中疏散了共931名居民，案件造成1死12傷，早上約9時在石硤尾邨22座拘捕2名人士涉嫌縱火，2名被捕人士為情侶關係，報稱無業，男士為39歲、女士為48歲，不排除2人因感情爭執而縱火，相關人士正扣留調查，涉事單位為女被捕人士的住所，男疑犯不時到訪上址。

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司呂智豪表示，死者居在涉及單位斜對面，因案發時需要避開濃煙，故爬出窗外，隨後不幸失足墮下，6男6女的傷者正在瑪嘉烈醫院、東區尤德醫院及明愛醫院治理。火警成因初步基於煙頭，詳情仍有待調查。

消防處消防區長（九龍西）姚本恩指，今凌晨2時21分接獲火警報告，3時12分將火警救熄，事發前曾聽聞涉事單位傳出爭執聲，以及火勢過大，認為火警起因有可疑或涉及縱火，惟現場沒有發現助燃劑，起因留待警方及政府化驗所調查。

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記者：陳麗娜