陳奕迅+郎朗合作出新歌　《I Want...》作品收益捐作善事

▲ 陳奕迅、芮妮·弗萊明（Renée Fleming）和郎朗合作。

久未作公開活動的陳奕迅，近日分別國語歌及跨媒體合作新歌，由著名作曲家高世章採用嶄新的方式重新編曲及製作的《I Want...》，新發行的唱片是領賢推動國際發展的其中一個項目，目的為支持音樂與藝術，以此展現了國際音樂巨星及基金會成員陳奕迅、芮妮·弗萊明（Renée Fleming）和郎朗的才華。



這張唱片在環球音樂的支持下，於全球發行，唱片由作曲家高世章親自操刀，特別邀請了三位屬於不同界別的音樂天才，包括流行天王陳奕迅、歌劇及舞台劇歌唱家芮妮·弗萊明和非凡鋼琴家郎朗通力合作。唱片以英語、粵語及普通話灌錄，以證明音樂是無疆界之分。

▲ 新歌作慈善用途。

星級藝術家透過錄製這張音樂專輯，表現出他們無私奉獻的精神，也顯示出他們對領賢慈善基金的支持。



唱片銷售或下載歌曲而得的所有收益將全數用於支持領賢慈善基金的工作。領賢慈善基金一向致力於本地和海外藝術發展，鼓勵大眾參與和推動音樂、藝術和教育活動。藉著這張激勵人心的唱片面世，領賢慈善基金希望帶出希望、和諧和團結的信息。

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