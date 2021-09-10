【潮媽瘦身】DJ朱薰跟陳倩揚「低醣飲食法」飽住瘦　潮媽半年減24磅公開每日餐單

▲ 商台DJ朱薰半年勁減24磅，公開了每日減肥餐單。

減肥是女人的終身事業，一向臉圓圓的商台DJ朱薰，今年終於找到適合自己的減肥方法。朱薰近日的照片已明顯見到消瘦了不少，雙下巴消失，她昨日（9日）分享近半年的減肥心得及分享餐單，她透露是跟隨了靚媽陳倩揚的「低醣飲食法」減磅，更尊稱陳倩揚是她的「教主」！

剛度過42歲生日的朱薰在社交平台表示，半年前因為見到一位好友激減30磅，細問之下得悉她跟隨陳倩揚的「低醣飲食法」減肥成功，開始加入她開設的facebook群組了解資訊，她根據倩揚的減醣餐單再調整成自己的餐單，主要靠少食澱粉質和糖份，多吃蔬果、蛋白質等食物，再加大量飲水。

我喜歡呢個餐單夠人性化，唔係要捱餓、乜都唔食得嗰隻，每個星期有open day，想食乜嘢可以嗰日食（重點：放鬆但係不放縱），而每8個星期（稱之為一個cycle）又有兩星期open week，我覺得係比較friendly、唔算辛苦嘅！

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朱薰今日再透露，於今年3月開拍ViuTV節目《中女唔易做》時開始減肥，她笑稱自己當時肥到「連頸都冇埋」，她猶如打工仔一樣要出街食飯，很多時會選肉類加菜、飯轉薯蓉等，鏡頭前還見到她隨身攜帶1L水樽。

因為食呢個餐單飲水真係好重要！促進新陳代謝、幫你排走啲衰嘢，唔補返多啲水點掂！我當時嘅體重要飲3L左右（體重kg X 40ml就係你要飲水嘅份量），所以要有返個1L水樽跟身，每日至少斟三次。

▲ 朱薰晒出5月初有成效時的照片，當時已減去15磅，「着咗條好耐冇着過嘅褲」。（facebook圖片）

她起初不敢奢望自己會有成效，故直至現在才敢分享餐單及貼全身相，「呢張係我今年五月尾影嘅相，剛剛完成減醣餐單第一個cycle，記得嗰日好開心，完成第一個cycle，減咗15磅，着咗條好耐冇着過嘅褲」。

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她表示至今已大約減了24磅，「仲有啲上落咁，我覺得叫做對得住鄉親父老」。她更封陳倩揚做「教主」，感謝她無私分享餐單，還有工人姐姐負責烹調她的餐單。她勉勵各位減肥同路人︰

唔係話只係不斷追求個瘦字，而係要追求個人開心！我想大家都可以得到呢個開心。

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朱薰低醣飲食餐單︰

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責任編輯︰林綺玲