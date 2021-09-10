【星級教練】陳婉衡由零運動到蛻變健身教練　助怕醜港男健身練出自信結交異性

▲ 陳婉衡（Alycia）大談運動觀。

曾主持TVB節目《3日2夜》、《天與地》的陳婉衡（Alycia），除了是主持兼演員之外，也是一名健身教練。由過往不太做運動，到今日會為學生度身訂造訓練項目，陳婉衡直言自己從運動中獲益良多，體驗到「一分耕耘，一分收穫」的樂趣。

Alycia分享，自己過往是一個不太做運動的人，但自從經朋友介紹接觸健身後，發現自己的體型看來健康了，心理上也開朗了，亦慢慢發掘到對運動的興趣，想了解更多健身知識，繼而成為一名健身教練：

除了做一些Personal Training（個人訓練）之外，我亦想放一些時間在運動及健康飲食上，希望可以將知識分享給更多人，感染更多人。

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透過與學生單對單訓練，Alycia體驗到見證著一個人轉變的樂趣，同時也收獲到滿足感。她表示，曾遇上一位不太有信心、體型較肥胖的男學生，看著他從運動中建立自信，令她也很開心。

我訓練了他一段時間後，看到他一路一路進步，人開心了，有時會跟我說他認識女生。好開心，因為看著他一路一路轉變，無論是身型或自信各方面。

做運動對Alycia來說除了是Keep Fit，也是減壓方法。她透露，自己可能有時壓力很大或不開心，透過做Gym出一身汗，人也會開心一點。

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提到對身體最有自信的部位，她就表示是臀部。擁有結實「蜜桃臀」的Alycia坦言成果得來不易，是靠自己花了許多時間去研究不同訓練項目，才針對性地練出這個部位的完美線條。

運動帶給Alycia的除了是健康體魄及心靈快樂外，也讓她得到「一分耕耘，一分收穫」的樂趣：

這個世上不是每一件事我付出多少，就會得到多少，但對於我來說，運動是。你付出多少努力，你是會看到自己不斷進步。

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責任編輯：羅嘉欣