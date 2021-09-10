【奢華手袋】BVLGARI標誌性蛇頭鎖釦顯貴氣　Cartier經典雙C交織簡潔利落

▲ 卡地亞及BVLGARI兩個殿堂級珠寶品牌，早已作多線發展，包括加入最易俘虜女士芳心的手袋系列，更成功將品牌的經典元素融入其中，各具特色。

作為殿堂級的珠寶世家，提起卡地亞及BVLGARI的名字，大家都會想到奢華首飾、珍稀瑰寶，但其實兩個品牌均早已作多線發展，包括加入最易俘虜女士芳心的手袋系列，更成功將品牌的經典元素融入其中，且各具特色。

▲ 矜貴的BVLGARI Serpenti Himalayan Croco採用上上乘的鱷魚皮，跟蛇頭鎖釦簡直絕配。（品牌提供）

BVLGARI貴氣蛇頭

世上沒有多少人能親眼目睹過海市蜃樓，BVLGARI設計師就想帶大家進入這個迷幻境界，在秋冬皮具及配飾上，將豐富的色彩與顛覆性的風格結合，例如將珍貴的材料滲入日落魔幻時刻的色彩︰鮮粉紅、水蜜桃色、奇異果綠、BB粉紅和鮮黃等，猶如海市蜃樓的不真實幻覺。

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品牌標誌性的蛇頭Serpenti繼續在首度登場的Serpenti Diamond Blast出現，特色是全新的尺寸比例，設計更充滿光學錯視效果。品牌的標誌性圖案演化成Maxi Framed Quilted Diamond圖案，簡潔奪目的線條塑造出近乎「放大」的效果。

而全新的Maxi Soft Matelasse大型絎縫造型，BVLGARI工匠將多達8個高科技泡棉層巧妙重疊，確保絎縫的立體感和造型得以保留。蛇頭鎖釦飾有寶石，而用家可以將鏈帶繞在手臂將手袋當手拿包握在手裡，也可以把鏈帶當作時尚的手柄，用作手提，靈活多變。

▲ 迷你版的Double C de Cartier特色在於搭帶的設計，半金屬鏈跟半皮革的組合，帶點青春氣息。（$20,200）（品牌提供）

Cartier經典雙「C」

卡地亞於今年4月的時候推出了手袋系列Double C de Cartier，袋釦以品牌英文名首個字母雙C交織而成，真漆飾面金屬釦跟手袋顏色同出一轍，簡潔俐落的方形設計，令手袋更具可塑性。

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本月品牌為系列加推新一版本，並由卡地亞全球代言人Lily Collins以一身紅色裝束來演繹。手袋由方形演化成長方形，最特別是加上了金屬鏈帶來襯托原先的皮搭帶，令手袋更添女性魅力，並可燙印個人化金色姓名字首或日期，或在內部隨附的化粧鏡上鐫刻文字。

產品查詢︰

BVLGARI（3701 7300）

Cartier（8105 5008）

記者：梁靜詩