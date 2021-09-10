【香港小姐2021X聲夢傳奇】決賽表演內容曝光　Chantel以雅典娜造型揭序幕【多圖】

▲ 《2021香港小姐競選》將於周日舉行。

TVB騷《2021香港小姐競選》的最後12強佳麗：：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳將於9月12日（星期日）舉行的港姐決賽爭奪后冠。

今屆港姐決賽的舞台以古文明建築藝術作藍本外，眾佳麗的造型亦多元兼各具美感。

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佳麗化身女戰士

繼早前曝光的場刊造型外，今日（9月10日）再有兩大重點造型曝光，分別為霸氣女戰士Look及「眼淚」柔情Look，兩個造型足以呈現佳麗們截然不同的氣質。

12強佳麗穿上大會為她們度身訂造的戰士服後，齊齊升呢強悍型格戰士拯救鳳凰，並令「天使之城」回復色彩。

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展現內心柔情

另外，12強佳麗還會以柔情造型拍攝以「眼淚」為主題的短片，並一人說一個關於眼淚的故事，讓觀眾體驗佳麗強悍背後溫柔的同時，亦可了解更多她們的內心世界。

觀乎大會發布的官方照，一眾佳麗無論眼神、肢體動作或是表情均流露出滿滿的魅力及自信，亦帶著懾人的感染力；大戰當前明顯每一位均狀態大勇，相信決賽舞台當晚必定激戰連場。

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姚焯菲雅典娜造型登場

另外，決賽的表演嘉賓陣容方面，先由姚焯菲（Chantel）以「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，之後鄭欣宜及炎明熹緊接帶領12位佳麗接受第一及第二回合考驗。

最後萬眾期待的殿堂級歌手張學友將降臨「天使之城」壓軸登場，並會聯同李幸倪（Gin Lee）以及來自不同界別的傑出演奏家演出一齣歌聲盛宴。

同時，大會特別舉行《2021香港小姐競選決賽》「競猜誰是冠軍」遊戲，截至今午（9月10日）中午12時，3號陳聖瑜、8號宋宛穎及13號王嘉慧殺入頭三位（排名不分先後）。

全球觀眾可透過掃描於香港小姐宣傳片中電視熒幕顯示的二維碼（QR Code），競猜誰是本屆港姐冠軍，遊戲於周日（9月12日）決賽當晚截止；猜中冠軍的本地參加者更有機會得到2千元百貨公司的購物禮劵（共75份），總值港幣150,000元。

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