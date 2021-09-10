【孕媽辛酸】陀三胞胎體重近100kg需坐輪椅　韓星懷胎32周產前焦慮︰痛到站不起

▲ 韓星黄信英陀三胞胎，體重重近100公斤，需坐輪椅。

生育很偉大，媽媽懷胎歷盡身體變化，要承受妊娠不適。韓國女星黃信英人工受孕懷上3胞胎，現時懷胎32周挺著巨肚，體重重達近100kg，陀B非常吃力。她曾痛到只能側睡不能下床，外出需要坐輪椅，她產前顯得有點焦慮，要老公推輪椅感內疚，憂心胎兒不長肉，道盡孕媽媽之苦。

綜合韓國傳媒報道，現年30歲的韓國諧星黄信英正懷三胞胎32周。她於2013年時以喜劇演員出道，在2017年嫁予圈外老公，一直有備孕，於今年2月通過人工受孕懷上3胞胎，她在網上分享懷胎的感受，開心喜迎3胞胎。

▲ 30歲的韓國諧星黄信英正懷三胞胎32周，入院進行產檢。（IG圖片）

自然受孕3年不成功

2月20日，黃信英在其IG公布成為媽媽，表示跟丈夫在嘗試自然受孕3年並一直等待，等了3年處於半放棄的狀態之時，「為甚麼我總是不能懷孕？我這麼愛我的孩子，為甚麼我不能快點生孩子？」

在熟人推薦下進行了人工授精，第一次人工受孕失敗，醫生建議她馬上進行第二次，她抵受每晚打排卵針之痛，終於開心迎來喜訊。

▲ 陀著3胞胎的黄信英，體重重達近100公斤，行動不便，需要輪椅代步。（IG圖片）

快重100公斤需坐輪椅

懷上3胞胎的黄信英肚子愈來愈大，在8月30日，她懷胎正值約31周，喜歡跳舞的她表示之前每天可以跳舞長達7小時，可是現在走不動，更需要坐輪椅出入。

現在10分鐘？只有15分鐘……我走不動了。爸爸送輪椅過來，老公就推著輪椅拉著我，對不起，好像在很多方面給家人帶來了困擾。

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準備入院緊張焦慮

黃信英當時自覺得快重100公斤了，身高174cm的她懷孕前的體重是71公斤。她不時在IG記錄肚子的變化及體重，她在懷胎29周時，體重已有92.9公斤。近日，巨肚令她行動不便，難以入睡，她必須左側睡，更疼痛得表示︰

子宮變大了嗎？像子宮底部要掉下來一樣痛，我站不起來。

▲ 產後體型變化大。（IG圖片）

周二（7日）懷孕32週的黃信英到醫院進行產檢，三胞胎體重分別是1.4kg、1.8kg和1.8kg，擔心第１位BB體重未如理想，她距離入院生仔仍有一段時間，現時已開始緊張及焦慮，並開始忙著為2女1仔三胞胎決定名字。

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責任編輯：王明芳