【空氣污染】嶺大研究發現廟宇高峰焚香期PM2.5超標近5倍　鄰近居民長期吸入可致呼吸系統疾病

▲ 嶺南大學一項研究發現，大部份廟宇微細懸浮粒子濃度均超出本港及世界衛生組織標。（資料圖片）

廟宇周遭的空氣質素一直為人關注。嶺南大學一項研究發現，大部份廟宇於繁忙時段，廟內及廟宇正門外，微細懸浮粒子濃度均超出本港及世界衛生組織的標準。有個別廟宇於高峰時期的PM2.5指數，更達每立方米446微克，較本港75微克的限制標準超出近5倍。研究團隊指出，廟內焚香帶來的空氣污染有機會影響區內市民，長遠而言會對健康構成影響。

嶺南大學科學教研組日前進行有關本港廟宇焚香的研究。研究根據政府於2016年統計處數據，發現廟宇越多的地區，該區呼吸系統疾病死亡率也較高，例如座落於葵青區的老圍及葵芳的廟宇分別有17座及3座，兩區當中每100名死亡人士當中分別有32名及27名死於呼吸系統疾病；而筲箕灣及鰂魚涌則分別有5座及1座廟宇，兩區當中每100名死亡人士當中則分別有31名及18名死於呼吸系統疾病。不過，團隊強調，廟宇排放是估算城市空氣污染時不可忽略的因素，但並非唯一因素，廟宇排放只是眾多呼吸道死亡率的因素之一。

研究除了對比廟宇焚香與呼吸系統疾病死亡率的關係外，團隊亦於2020年1月至3月期間，分別於港島西、港島中、九龍西及九龍東5座人流較多的廟宇進行空氣監測。

廟宇的建築設計包括開放式、半開放式及封閉式，監測期為一至兩期間，研究會量度廟內、廟外及周邊環境的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度；發現大部份廟宇於繁忙時段，廟內及廟宇正門外的PM 2.5濃度，均超出本港及世界衛生組織的標準。當中有個別廟宇於高峰時期的PM2.5指數，達每立方米446微克，比本港75微克的限制標準超出近5倍。

負責是次研究的嶺大科學教研組助理教授王沛欣指出，香港現時共有約360多間廟宇，逾7成集中人口密集的市區，更鄰近住宅及學校，廟宇焚香會產生大量懸浮粒子、一氧化碳等空氣污染物，人體吸入後長遠而言會對健康構成影響，包括致癌、心血管疾病及呼吸系統疾病。

王沛欣建議，市民若居於廟宇鄰近，可在家中安裝空氣清新機，以及盡量避免開啟朝向廟宇方向的窗戶。她指，較接近民居的開放式或半開放式廟宇，應減少戶外焚香次數，或只容許於特定日子或時間焚香；廟內亦可安裝霧化裝置，減少焚香煙霧擴散。

她又建議，政府於不同結構廟宇周邊更新城市規劃時，可制定相關指引，例如就民居及廟宇訂定適當的空間距離或抽風要求。

各區廟宇數量與呼吸系統疾病相關死亡人數表：

地區 荃灣老圍 葵芳 筲箕灣 鰂魚涌 寶福山 大圍 黃大仙 鑽石山 長州 南丫島 廟宇數量 17 3 5 1 16 1 3 1 9 6 與呼吸系統疾病相關死亡人數(每100人) 32 27 31 18 24 16 27 18 25 20

資料來源：嶺南大學提供

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記者：洪芷晴