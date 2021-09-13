【凍齡偶像】凍齡女偶像花62萬沉迷整容抽脂　美魔女外貌仿如少女真實歲數令人震驚

▲ 凍齡女偶像花62萬沉迷整容抽脂，真實歲數令人震驚。

整容技術難道真的可以回春？日本女偶像MiRichan幾年來花了至少62萬港元整容、抽脂，面部10個位置都動過刀，她不斷忍受術後的痛楚，為的只是看起來可以更年輕，在19、20歲的隊友旁邊也不「輸蝕」。原來，她的真實年齡，比大家想像中的大！

▲ MiRichan的照片經過修圖。

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MiRichan近日上日本節目《じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～》分享整容經歷。她是女團Candye♡Syrup成員，比起同團成員只有19、20歲，其實她的實際年齡已經40歲。

▲ MiRichan(左二)是女團Candye♡Syrup成員，比起同團成員只有19、20歲，其實她的實際年齡已經40歲。

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她表示因為身邊的偶像朋友整容後都變得更可愛，所以她幾年前也開始整容。她初次整容時，是36歲。她先後接受過割雙眼皮、縮鼻翼、縮短人中、M字唇，又做過全身抽脂手術，抽出2瓶達2.3公斤的脂肪。抽脂後，她的身形明確變瘦，手臂也變幼。

▲ MiRichan整容前後對比照。

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她解釋，因為性格難堅持節食減肥，容易反彈，然後又聽說做過抽脂後，體質會變成不那麼容易變胖，於是去抽脂。

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不過抽脂手術並非如想像中的「爽」，因為手術會帶來非常多痛楚。她坦言，手術後非常痛，痛得要躺在床上1個月，落床都要花30分鐘，去廁所時坐廁板都覺得很痛。

▲ MiRichan因為身邊的偶像朋友整容後都變得更可愛，所以她幾年前也開始整容。

最近，她又做過微針治療及「貴族手術」。微針治療是指用極細的針刺穿皮膚，透過針刺皮膚刺激膠原蛋白，令皮膚回復光滑。而「貴族手術」則是用人工軟骨墊高鼻溝槽，減少法令紋。

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責任編輯：羅嘉欣