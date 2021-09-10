【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子

▲ C朗拿度女友洛迪古絲由名店售貨員變身球王背後女人。

36歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）重返英超球會曼聯，日前與女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）及4名子女移居曼徹斯特。洛迪古絲在5年前與C朗相遇，隨即由名店售貨員變身球王背後女人，盡心照顧C朗的孩子，C朗曾公開示愛指女友是他的至愛，令人好奇這位灰姑娘如何收服浪子。

售貨員俘虜球星

據英國《太陽報》報道，洛迪古絲與C朗相遇的經歷被搬上節目，Netflix即將推出名為《我是喬治娜》（I Am Georgina）的紀錄片，深入探討她與球王的關係。洛迪古絲在西班牙出生，5年前她在馬德里的Gucci店任職售貨員，當時C朗還在皇家馬德里效力，洛迪古絲在該節目第一季預告片中說：

我今年27歲，5年前我的生活發生改變。我與C朗相遇那天是一個星期四，離開商店時，我遇上一個幾乎2米高的英俊男子……

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只是一瞬間C朗已被洛迪古絲深深吸引，二人開始約會，隨著關係穩定發展，C朗開始帶同女友出席公開場合。C朗在鏡頭前說起女友時總是滔滔不絕，曾經稱「我從沒想過與她相愛得這麼深」、「喬治娜是我完全愛上的女人」。洛迪古絲憑著甜美樣子，加上火辣身材，成功俘虜C朗這個情場浪子，並融入他的朋友圈。

▲ 洛迪古絲在5年前與C朗相遇。（IG圖片）

把繼子女視如己出

C朗育有2子2女，除了最小的3歲半女兒是他與洛迪古絲所生外，其餘3個孩子都由代母所生，包括11歲大仔和一對4歲龍鳳胎。不過洛迪古絲亦愛屋及烏，把孩子視如己出，樂當4孩媽媽。洛迪古絲與子女關係親密，經常在IG分享與孩子的生活日常。

洛迪古絲除了親力親為照顧較小的3個孩子外，也不忽略對11歲大仔小C朗（Cristiano Jr.）的愛。小C朗之前效力意大利球會祖雲達斯，洛迪古絲不時到場支持，陪練波陪比賽。不過，隨著C朗重返曼聯，據報小C朗亦剛加盟曼聯青年軍。

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「婆媳」相處融洽

近日C朗接受英國名嘴Piers Morgan訪問，透露洛迪古絲是他孩子們的母親，在育兒上幫他分擔了不少工作，認同女友為家庭和孩子的付出。更重要的是，洛迪古絲與C朗的媽媽Dolores Aveiro相處融洽，令侍母至孝的C朗不必為「婆媳關係」而苦惱。C朗媽媽更希望二人早日結婚，圓她的心願，C朗稱將來必定娶洛迪古絲。

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Netflix西班牙娛樂總監Alvaro Diaz指出，洛迪古絲非常誠實，在紀錄片中認識到她的生活從一無所有變成擁有一切，「喬治娜由賣奢侈品變成在紅地毯上展示奢侈品」。原本她只是一個正常的年輕女子，但有一天她的生活發生巨變，放工後與她一生所愛相遇，這是誰都幻想過的故事。

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責任編輯：王明芳