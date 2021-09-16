【正能量】智障人士手腳慢遭快餐店解僱　轉做社企洗碗工場找回自我價值

▲ 有智障人士因「手腳慢」遭快餐店解僱，受聘社企洗碗工場後獲委以重任，找回自我價值。

「他們不是沒有能力的人，只是社會上未必有空間讓他們慢慢去學、去試。」身體殘缺或智障，不等於沒有工作能力。輕度智障人士梁沛林（林哥）和陳家琪曾任職快餐店，被批評「手腳慢」，前者遭客人投訴，後者則被解僱，工作不甚愉快。後來他們獲社企東華三院「智易洗」一站式洗碗工場聘用和培訓，其能力和態度被認同、讚賞，委派作「小隊長」監督流程，找到自己的價值，至今已在工場工作約5年。

社會缺空間培訓殘疾人士

東華三院創立的社企「智易洗」為全港首間推動弱能人士就業的洗碗工場，向院舍、學校、機構、餐廳等提供服務；今年更創自家品牌「WE:moi」，讓員工親手製作護手霜，推出市面銷售，冀大眾藉此認識殘疾人士。目前工場僱用了18名殘疾員工，包括輕度智障、自閉症、精神病康復者、聽講障礙人士。

「（因為）所有事情也不懂，他們說我做事很慢，叫我不用上班了。」現年35歲的家琪憶述，人生首份工作是在快餐店洗碗，因經常洗不及餐具，最終經理一句「不適合」就把她辭退了。其後，家琪曾任屋邨清潔工及商場外判清潔工，掃垃圾、洗垃圾桶，也洗過廁所。

對上一份工作，入職數月就被解僱，她稱：「因為經理不知道我們這些人的情況。」多年來，「很慢呀」、「這麼慢沒用呀」這類說話家琪已聽過不少，回想往事，她一臉委屈；但當提及在洗碗工場被稱讚，隨即展露燦爛笑容。

▲ 陳家琪為輕度智障人士，在「智易洗」洗碗工場工作了4年多。曾被快餐店嫌「手腳慢」而遭解僱的她，目前成為洗碗團隊的「小班長」。（李家健攝）

掙錢帶媽媽去日本旅行

他們不是不想做，而是不明白、未學會工作程序，故一入職就受挫折。

「智易洗」業務發展主任、「WE:moi」項目負責人利穎珊（Wing）稱，培訓殘疾人士，耐性很重要。正式聘用後，工場導師會先與各殘疾員工聊天，了解其能力。同一個工序，若只講一次他們未必明白，故導師會多講五次，甚至十次，期間不斷提醒，以致他們能掌握。

家琪比一般人『手腳慢』，但這是其正常速度，她已盡力做到最快。

▲ 洗碗期間，家琪還要留意團隊中有沒有人出錯、做漏步驟等。（黃泳欣攝）

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Wing表示，商業社會工作節奏快，缺乏空間培訓、指導，故殘疾人士適應不來，而僱主亦未必留意到各人優點。她觀察到，家琪熱愛工作、做事細心、很快記熟工作流程，盡力完成己任，故被安排重要崗位，監察每日流程有否出錯、協助導師監督同事。

「她最早回到公司，亦願意最遲離開，幫忙清潔場地、執拾用具。」努力工作，不只為自己，也為家人。家琪自小已很懂事，Wing透露：

她知道媽媽工作辛苦。她很疼愛媽媽，希望努力賺錢，讓自己獨立生活，不用媽媽年老時仍要繼續照顧自己。

家琪則認為，自己現時在工場能做到的事較多，可以掙錢買零食、買電話、給媽媽家用、儲錢去旅行就最開心。教她最難忘的是，2019年夏天，與兩位胞姊湊錢請媽媽去日本旅行，訪問當日她更興致勃勃地展示戰利品。

▲ 家琪表示，能夠成功儲錢，與兩位姊姊請媽媽去日本旅行，媽媽也很開心。（相片由受訪者提供）

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由被嫌棄到委以重任



現年48歲的梁沛林同樣是盡責、有熱誠的員工，導師稱之「林哥」，是希望其他員工以他為榜樣。加入「智易洗」之前，林哥曾任超市理貨員、餐廳清潔工， 曾洗廁所、拖地，也常被投訴「手腳慢」、清潔不善，最終他工作不愉快而辭職。另他曾在快餐店負責製作食物，屢次被客人投訴漢堡包不夠熱；轉去另一間快餐店洗碗後，邊爐鍋、鐵板等餐具又大又重又多，他洗不及；經就業轉導社工轉介，最終獲「智易洗」洗碗工場聘用，一做就5年。

▲ 梁沛林（林哥）為輕度智障人士，為團隊中的「小隊長」，已在「智易洗」洗碗工場工作了5年。工餘時間，他更會舞師，曾多次出國表演。（李家健攝）

「這裡的工作做得來。帶領這麼多人一起洗碗，大家一起做，不用那麼辛苦。」重操故業，林哥卻笑容滿面，因為這次能與同事分工合作。盡責、守時、有交代的林哥亦被委以重任，肩負較複雜工作，包括預備每次所需用的工具、清理除渣機、送貨給客戶、監察同事工作時是否達到職安健要求，並與家琪一起帶領新同事工作。



Wing對林哥的表現讚不絕口——除渣機洗得很乾淨，教了幾次就能掌握；工作辦妥後會仔細交帶情況；平日聊天，林哥會與Wing談及同事學習進度，關心他們能否掌握。能夠帶領十多位同事一起工作，林哥笑說自己「叻咗少少」。問到想在洗碗工場工作多久，家琪說「永遠」，林哥則稱願意做至退休。

▲ 除了基本洗碗工作，林哥還被委派清洗除渣機及管理流程，即安排每天清洗次序，預備每一次所需用的工具。（黃泳欣攝）

冀助員工發展潛能增自信

「我們知道其能力，清潔工序他們做得到的，只是需要更多指導。」Wing指出，只要指引清晰，教他們一步步做，就做得到，例如要用甚麼工具才洗得乾淨。「他們覺得自己對社會有貢獻，與正常人一樣，可以上班下班。若他們沒有工作，可能會經常在家發呆，或待在宿舍，覺得自己毫無用處。」目睹殘疾員工一直有明顯進步，有能力照顧自己，是Ｗing最滿足的事，她希望往後有更多員工在此發展潛能，提升自尊、自信。

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記者：黃泳欣