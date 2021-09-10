【2021中秋節】荷里活廣場推出中秋1折快閃禮遇　會員可憑積分換領應節禮品+贏$5,000現金券

▲ 荷里活廣場推出「中秋．有禮 1折快閃禮遇」，會員憑低至1折積分換領多款應節禮品。（商場提供）

中秋佳節即將來臨，荷里活廣場由即日起至9月22日特別推出「中秋．有禮1折快閃禮遇」期間限定換領活動，VIC會員憑低至1折積分並即場捐款$20，即可換領一系列應節禮品，送禮自用皆可。

可換領的應節禮品有16款，包括以4折積分換領聘珍樓片皮鴨龍躉6人套餐(價值$1,700)、以3折積分換領尚品尊貴珍嚐禮盒（包括特級花膠、元貝及螺片，價值$1,280）等。

VIC會員可選擇以5折積分換領皇玥經典流心雙輝月餅（價值 $398）、奇華餅家迷你蛋黃奶皇月餅禮盒（價值$235）及以4折積分換領工夫茶舍八星報喜茶葉一罐。

而9至10月期間商場特設積分Double賞及最高消費購物賞，VIC會員只需由即日起至10月31日，於場內指定食肆、服飾、保健/美容/藥房等商戶，以電子貨幣消費的發票，即可賺取2倍VIC會員積分。於活動期內首3名累積最高消費金額（不少於 $30,000）的VIC會員，更有機會贏取價值高達$5,000的指定商戶現金券。

▲ VIC會員憑低至1折激筍積分並即場捐款$20，即可換領合共16款應節禮品。（商場提供）

另外由即日起至11月30日，顧客可同時享有「嚐美食．賞好戲」優惠，只需憑指定參與食肆滿$30的即日單一機印發票，即可於百老匯荷里活戲院購買2D/3D正價戲票一張時獲減免$20，並獲得戲院內風月堂洋果子Bar $5美食優惠券一張。睇戲後憑即日戲票存根，更可於指定食肆享用各款獨家優惠。

中秋節當然少不了燈籠小玩意，於9至10月期間，駕車顧客毋需消費，只需出示任何燈籠照片，於星期一至四即可享1 小時免費泊車。

記者︰黃依情