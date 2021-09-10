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【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均已打針　全部帶有L452R變種病毒

社會 14:31 2021/09/10

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【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均已打針，分別由瑞士、俄羅斯及菲律賓抵港。（經濟日報資料圖片）

本港今日（10日）新增5宗確診個案，均屬輸入個案，分別由瑞士、俄羅斯及菲律賓抵港，所有患者均曾接種新冠疫苗，及檢出帶有L452R變種病毒，至今本港個案累計12,139宗。同日亦接獲少於5宗初步陽性個案。

9月10日輸入個案詳情：

  • 第12,140宗：21歲男，無病徵，9月8日乘搭LX138航班從瑞士抵港，今年2月2日及2月18日在中國接種兩劑科興疫苗
  • 第12,141宗：46歲男，無病徵，9月8日乘搭LX138航班從瑞士抵港，今年3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗；7月5日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性
  • 第12,142宗：24歲女，屬機組人員，無病徵，9月8日乘搭F78109航班從俄羅斯抵港，今年7月10日及8月8日在俄羅斯接種兩劑衛星五號（Sputnik V）疫苗
  • 第12,143宗：32歲女，為第12,141宗確診者朋友，無病徵，9月8日乘搭LX138航班從瑞士抵港，今年3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗；7月5日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性
  • 第12144宗：49歲女外傭，無病徵，9月7日乘搭CX918航班從菲律賓抵港，今年6月22日及7月13日在菲律賓接種兩劑復必泰

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

疫情 新冠肺炎疫情 BioNTech 疫苗

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