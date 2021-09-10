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【港區國安法】涉拒向國安處提交資料官拒控方申請押後　案件下午再處理

社會 14:47 2021/09/10

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涉拒向國安處提交資料官拒控方申請押後，案件下午再處理。（陳國峰攝）

支聯會早前涉沒有按警方國安處要求提交資料，警方國安處日前拘捕支聯會副主席鄒幸彤及4名常委。案件今（10日）於西九龍裁判法院提堂。控方申請押後案件待警方進一步調查，控辯雙方均同意進入答辯程序，案件下午再處理。

本案被告依次為，律師鄒幸彤（36歲）、報稱無業的鄧岳君（53歲）、葵青區議員梁錦威（36歲）、貨車司機陳多偉（57歲）和退休人士徐漢光（72歲），4人同被控違反國安法第43條實施細則（文件A406A)附表5第3（3）（b)條，即1項沒有遵從通知規定提供資料罪。

控方指，不肯定是否仍有相關人士牽涉在案，要求押後案件兩星期作進一步調查。鄧、梁、陳及徐代表律師指，由於案件的最高刑期為6個月，即使罪成刑期亦不會長，認為押後案件並不理想。

鄒幸彤亦反對辯方申請，指申請理由與本案無關，加上兩星期的不確定性因素太多，而警方亦未必應在兩星期內完成調查，故作出反對。

國安法指定法官、署理主任裁判官羅德泉指，控方申請押後的理據存在太多假設，首先要找到其他涉案人士，當對方收到通知後，須違反通知才可起訴，整個過程太遙遠（too remote)，故拒絕控方申請，並押後案件至下午再處理。

控罪指，5人於2021年9月8日，作為香港市民支援愛國民主運動聯合會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》（文件A406A）附表第3（1）（b）條送達通知，而沒有遵從根據試通知的規定。

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記者：梁錦麟

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